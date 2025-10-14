Federico Sturzenegger anticipó "un acuerdo comercial bastante inédito" con Estados Unidos

El funcionario habló en el canal de streaming La Casa y se refirió al acuerdo que Javier Milei terminará de cerrar con Donald Trump en Estados Unidos.

En la previa de la reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anticipó que habrá un “un acuerdo comercial bastante inédito” con Estados Unidos.

El funcionario habló en el canal de streaming La Casa y señaló que "es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países". “Este acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano", agregó.

"Lo de Javier (Milei) con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más ha estado en los medios de la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, pero después hay una parte que venimos trabajando desde hace muchísimos meses, un acuerdo comercial", dijo Sturzenegger.

La reunión entre Milei y Trump Milei se reunirá desde las 14 hs (hora argentina) con Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. El mercado se mantiene expectante resecto a nuevos anuncios y mayores detalles de la ayuda financiera que brindará Estados Unidos.