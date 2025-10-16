La fiscalía dictaminó a favor de reimprimir los afiches con la cara de Diego Santilli

El fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral, Ramiro González, le propuso a ese cuerpo la reimpresión la cartelería informativa con la imagen del candidato a Diputado por la Libertad Avanza en la Provincia, Diego Santilli.

González tomó en cuenta el pedido de los apoderados de La Libertad Avanza, quienes manifestaron que en el plazo de 24 horas podía imprimirse la cartelería informativa y otra del Correo que, bajo su responsabilidad, se podía hacer llegar a las escuelas ese material sin afectar el trabajo ya hecho por la Junta Electoral.

De acuerdo al dictamen del fiscal, “es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”. El material, que es colocado en las cabinas de los centros de votación, tiene la función de ser guía en los comicios a realizarse el próximo 26 de octubre.

Por otra parte, Ramiro González sostuvo que la responsabilidad de la distribución oportuna de los afiches a los centros de votación sería de La Libertad Avanza, de las imprentas y del Correo Argentino y que, ante cualquier eventualidad, el proceso electoral seguiría con su marcha.

El fiscal aclaró que si bien la boleta única en papel y los afiches tendrían dos imágenes distintas y por ende podría resultar confuso para el electorado, señaló que la LLA advirtió que todo ello no produce efecto a ningún otro partido y que los apoderados de esa fuerza ya habían evaluado los riesgos jurídicos y políticos de las consecuencias que podrían producirse.