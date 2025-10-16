Se modificó la estructura de la Sigen, el organismo que realiza las auditorías internas del Gobierno
La Sindicatura General de la Nación transformó su organigrama para pasar a funcionar como una Secretaría General y ocho gerencias, luego de eliminar secretarías de perfil no técnico.
El Gobierno decidió reconfigurar la estructura administrativa de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que pasó a funcionar con una Secretaría General y ocho gerencias, luego de eliminar secretarías de perfil político como la Secretaría Operativa, la Subsecretaría Operativa, la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Normativa e Innovación.
Cambios en la Sigen
La medida, implementada a través de la resolución 354/2025, firmada por el titular del organismo, Alejandro Fabián Díaz, fue publicada en el Boletín Oficial el tres de octubre y apuntó a eliminar funciones de la Sigen más vinculadas a la gestión política de la entidad, para priorizar áreas técnicas y gerencias en función de fortalecer la fiscalización y el control de la administración pública nacional.
Te Podría Interesar
Así, la norma sustituyó el sistema previo dispuesto en las resoluciones SIGEN N° 185/2020 y Nº 297/2020 y sus modificatorias, con el objetivo de actualizar los mecanismos de control interno y brindarle al organismo una mayor especificidad técnica y capacidad operativa.
El nuevo esquema con menos burocracia al que apunta el Gobierno
Con los cambios, el nuevo esquema funciona a partir de una Gerencia de Control encargada de supervisar a los ministerios, jurisdicciones, organismos descentralizados y universidades; y por otro lado una Gerencia de Fiscalización, responsable de coordinar comisiones fiscalizadoras en empresas con participación estatal. En paralelo, la Gerencia de Proyectos Especiales fue puesta a cargo de realizar auditorías puntuales y de tecnologías de la información.
Completan el esquema las gerencias jurídicas y técnicas, además de áreas de apoyo fortalecidas y una estructura más centrada en el conocimiento y la prevención de riesgos.
En contraposición, este nuevo organigrama dispuso la eliminación de áreas señaladas como político-administrativas, como la Secretaría Operativa, la Subsecretaría Operativa, la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Normativa e Innovación. La razón principal que comunicaron desde el Gobierno fue que estas secciones no aportaban valor técnico directo al control interno ni a la auditoría.
"Desde SIGEN tenemos claro que un adecuado trabajo de nuestro organismo representa, entre otras cuestiones, en que el control llegue en forma oportuna, para poder brindar así el impacto pensado para que los recursos del Estado alcancen el destino apropiado. Si las estructuras burocráticas se anteponen, el control llega inexorablemente tarde", aseguró Alejandro Díaz a Infobae tras la reestructuración.