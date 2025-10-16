Se modificó la estructura de la Sigen, el organismo que realiza las auditorías internas del Gobierno

La Sindicatura General de la Nación transformó su organigrama para pasar a funcionar como una Secretaría General y ocho gerencias, luego de eliminar secretarías de perfil no técnico.

El Gobierno decidió reconfigurar la estructura administrativa de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que pasó a funcionar con una Secretaría General y ocho gerencias, luego de eliminar secretarías de perfil político como la Secretaría Operativa, la Subsecretaría Operativa, la Secretaría Administrativa y la Secretaría de Normativa e Innovación.

Cambios en la Sigen La medida, implementada a través de la resolución 354/2025, firmada por el titular del organismo, Alejandro Fabián Díaz, fue publicada en el Boletín Oficial el tres de octubre y apuntó a eliminar funciones de la Sigen más vinculadas a la gestión política de la entidad, para priorizar áreas técnicas y gerencias en función de fortalecer la fiscalización y el control de la administración pública nacional.

Así, la norma sustituyó el sistema previo dispuesto en las resoluciones SIGEN N° 185/2020 y Nº 297/2020 y sus modificatorias, con el objetivo de actualizar los mecanismos de control interno y brindarle al organismo una mayor especificidad técnica y capacidad operativa.

El nuevo esquema con menos burocracia al que apunta el Gobierno Con los cambios, el nuevo esquema funciona a partir de una Gerencia de Control encargada de supervisar a los ministerios, jurisdicciones, organismos descentralizados y universidades; y por otro lado una Gerencia de Fiscalización, responsable de coordinar comisiones fiscalizadoras en empresas con participación estatal. En paralelo, la Gerencia de Proyectos Especiales fue puesta a cargo de realizar auditorías puntuales y de tecnologías de la información.

Completan el esquema las gerencias jurídicas y técnicas, además de áreas de apoyo fortalecidas y una estructura más centrada en el conocimiento y la prevención de riesgos.