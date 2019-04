"Día D" para las negociaciones entre el PJ y Protectora

El cierre de frentes electorales es el primer "trámite" a cumplir camino a las PASO provinciales y la fecha está encima: el miércoles vence el plazo.

Esta inminente definición viene con suspenso por el lado del justicialismo, que deberá formalizar en los papeles o descartar una posibilidad de la que se habla hace meses: la incorporación del partido de José Luis Ramón, Protectora, a la alianza opositora que está armando.

Consultado por MDZ, el presidente del PJ mendocino, Guillermo Carmona, se mostró escéptico. "Vamos en camino de confirmar un frente con los mismos partidos de las elecciones departamentales", afirmó, en referencia a la alianza "Elegí", que no contempló a Protectora.

Sin embargo, a la vez, el diputado nacional peronista no cerró del todo la puerta a un acuerdo con Ramón.

En tanto, por el lado de Protectora, sus dirigentes se preparaban solamente este lunes para el acto de presentación del partido como fuerza autónoma. Ramón no dio respuestas, pero al ser consultados por este diario, algunos de sus seguidores consideraron que es una posibilidad difusa el acuerdo con el PJ.

Hay que recordar que la tropa de Ramón se presentó para los últimos comicios bajo el sello del Partido Intransigente, con el cual ya rompió relaciones, pero ahora lo hará con un partido propio.

Ramón, por otra parte, lanzó hace tiempo su precandidatura a gobernador, y habló de un frente electoral que hiciera eje en su partido y no en el peronismo, aunque desde el PJ siempre contemplaron la posibilidad de acordar con él para sumarlo a su frente opositor.

En este sentido, el interés del intendente de Maipú, Alejandro Bermejo, ha sido explícito, al igual que el que ha demostrado Omar Félix, uno de los líderes del peronismo en San Rafael.

Pero en el justicialismo aseguran que el hombre de la frazada le pone como primera condición a todas las negociaciones (y no la única) que él sea el candidato a vicegobernador. Y lo que está en análisis en el justicialismo ahora es si conviene pagar un precio tan alto para incorporarlo.

Los justicialistas explican que la presencia o no de Ramón en una fórmula peronista encabezada por Bermejo por ahora no incide demasiado en las encuestas, ya que parte de los votos del líder de Protectora vienen de un electorado oficialista y no le sumarían al justicialista.

La discusión de los nombres y los cargos es urgente sólo en el caso de Ramón, ya que, si este miércoles no se formaliza una alianza entre el PJ y Protectora, será muy dificultoso incorporar a su referente después.

Del mismo modo, si Protectora se sumara al frente justicialista ahora, sería casi un hecho que será precandidato a vicegobernador en la lista de unidad o en una de las opciones para la primaria.

Los que opinan a favor y en contra de esta conjunción, discutieron qué hacer este lunes en la sede del PJ.

Al final, se impuso la opinión de los que quieren darle al acuerdo con Protectora una última chance y por eso no se confirmó aún quiénes integrarán el frente justicialista provincial.