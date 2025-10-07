Detuvieron a Fred Machado: irá al penal de Viedma para extraditarlo a Estados Unidos

La Policía Federal arrestó al empresario en Viedma tras el fallo de la Corte que avaló su extradición a EE.UU. por narcotráfico y fraude.

El empresario argentino Federico Fred Machado fue detenido este lunes por la Policía Federal en su domicilio de Viedma, provincia de Río Negro, dando inicio al proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y fraude.

Agentes federales ingresaron a la vivienda del empresario, situada en el kilómetro 20 de la ruta provincial N°1, que une la capital rionegrina con el balneario El Cóndor, para llevar adelante su detención y posterior traslado ante la justicia federal.

Fred Machado arrestado La medida se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos presentados por la defensa y confirmara la resolución del Juzgado Federal de Neuquén, que había autorizado la extradición. En Estados Unidos, Machado deberá responder por cinco acusaciones, entre ellas asociación ilícita para poseer y distribuir cocaína.