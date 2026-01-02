Detenciones arbitrarias: Cancillería pidió a los argentinos no viajar a Venezuela

El Gobierno reforzó la alerta por la situación en Venezuela y advirtió sobre detenciones arbitrarias y la falta de asistencia consular a ciudadanos argentinos.

La Cancillería alertó sobre las detenciones arbitrarias en Venezuela y recomendó que los argentinos no viajen. Foto Dpa

La Cancillería reiteró la recomendación dirigida a ciudadanos argentinos de no viajar a Venezuela, en el marco de la creciente tensión y “las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros”, que lleva adelante el gobierno de Nicolás Maduro.

“La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025”, expresó la cartera que conduce Pablo Quirno a través de un comunicado oficial.

Asimismo, el Gobierno libertario advirtió “la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos”.

Cancillería recomendó no Viajar a Irán Del mismo modo, este viernes la Cancillería también sugirió "evitar todo viaje o desplazamiento" a Irán, en medio de las protestas callejeras y episodios de violencia que atraviesa el país asiático.

En ese marco, aconsejaron: “A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación. Si usted requiere asistencia consular, comuníquese al correo [email protected]”.