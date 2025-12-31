Escándalo en Cancillería: investigan al cónsul argentino en Siria por expresiones contra Israel

El Gobierno ordenó el traslado inmediato a la Argentina y la apertura de un sumario administrativo contra Alejandro Calloni, secretario de la Embajada argentina en Siria.

El Gobierno nacional dispuso iniciar acciones sumariales contra Alejandro Calloni, secretario de la Cancillería que se desempeñaba en la Embajada argentina en Siria, y ordenó su traslado inmediato al país, luego de que trascendieran manifestaciones públicas atribuidas al funcionario que contradicen la posición oficial de la Argentina en política exterior.

La decisión fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, a través de un posteo en la red social X, donde informó que dio la instrucción para avanzar con el sumario administrativo y concretar el regreso inmediato del diplomático. “Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al Secretario Alejandro Calloni. También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina”, escribió.

Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al Secretario Alejandro Calloni de @Cancilleria_Ar que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria.



También he dispuesto su traslado inmediato a la República Argentina. — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 31, 2025 Según se informó oficialmente, la sanción fue consecuencia de que el diplomático avalara ataques contra Israel a través de sus redes sociales, una conducta considerada incompatible con su función dentro del servicio exterior. En el Gobierno señalaron que ese tipo de expresiones vulneran los principios de neutralidad, responsabilidad institucional y coherencia con la política internacional del país.

posteo En las últimas horas, además, se difundió una captura de pantalla en la que se observa que el secretario de la Embajada le habría dado “me gusta” a una publicación en Instagram que hacía referencia a gestar un ataque contra el Israel. Esa imagen comenzó a circular en redes sociales y terminó de acelerar la decisión oficial.