Quién es Alejandro Calloni, el funcionario envuelto en la polémica diplomática que sacude a la Cancillería

El secretario de la Cancillería y hasta ahora destinado en la Embajada argentina en Siria, quedó bajo la lupa tras la difusión de manifestaciones en redes sociales que contradicen la posición oficial de la Argentina en política exterior.

El Gobierno nacional resolvió iniciar acciones sumariales y ordenar el traslado inmediato a la Argentina de Alejandro Calloni, secretario de la Cancillería que se desempeñaba en la Embajada argentina en Siria, luego de que se le atribuyeran manifestaciones en redes sociales consideradas incompatibles con la posición oficial del país en materia de política exterior. La decisión fue confirmada por el canciller Pablo Quirno a través de un posteo en la red social X, en el que informó que dio la instrucción para avanzar con el proceso disciplinario y disponer el regreso del funcionario.

Según se informó oficialmente, la sanción se originó a partir de expresiones públicas atribuidas a Calloni que avalarían ataques contra el Estado de Israel. En el Ejecutivo consideraron que ese tipo de pronunciamientos vulneran los principios de neutralidad, prudencia y coherencia que deben regir la actuación de los diplomáticos argentinos, en especial cuando representan al país en destinos sensibles desde el punto de vista geopolítico.

En las últimas horas, además, comenzó a circular una captura de pantalla en la que se observa que el funcionario habría dado “me gusta” a una publicación en Instagram que hacía referencia a la gestación de un ataque contra Israel. Esa imagen se viralizó en redes sociales y terminó de acelerar la decisión oficial de avanzar de manera inmediata, sin aguardar el desarrollo completo del sumario administrativo.

posteo Más allá del episodio que detonó la controversia, el caso puso el foco en el perfil de Alejandro Calloni y en su trayectoria dentro del servicio exterior. De acuerdo con la información publicada en su perfil profesional, el diplomático es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires, título que obtuvo en 2017. Posteriormente, completó una licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores en la Universidad Nacional de Lanús, orientando su formación académica hacia el análisis político y la diplomacia.

Su ingreso formal a la Cancillería se dio a través del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), donde se desempeñó como becario entre 2020 y finales de 2023, una etapa de formación clave para quienes aspiran a integrar la carrera diplomática. En paralelo, ocupó el cargo de cónsul de Tercera Clase en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre enero de 2022 y noviembre de 2023, experiencia que le permitió comenzar a asumir responsabilidades dentro de la estructura del servicio exterior.