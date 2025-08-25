Desde OSEP acusaron a Marcelo Romano de oportunismo político
El candidato a concejal Marcelo Romano (Provincias Unidas) presentó un recurso de amparo contra OSEP por no entregar un medicamento oncológico.
Como contó MDZ, este viernes 22 de agosto se presentó un recurso de amparo para que una paciente de San Carlos recibiera un medicamento oncológico que OSEP no le entregaba. Fue patrocinada por el candidato a concejal Marcelo Romano, quien es abogado. Ahora desde la obra social cargaron contra él.
El argumento que tienen de la obra social de empleados públicos para acusar a Romano de "oportunismo político", como hicieron, es que el recurso de amparo, de acuerdo a lo que manifestaron a este diario, llegó a OSEP luego de que el medicamento había sido otorgado a la paciente oncológica.
Advirtieron que tomaron conocimiento de la presentación judicial el viernes 22 a las 15 mientras que el remedio para continuar con la quimioterapia por cáncer de útero con extensión al pulmón estaba disponible para la paciente desde el jueves 21.
El recurso de amparo que presentó Marcelo Romano
La presentación judicial se hizo con el patrocinio de Romano, quien es abogado y solicitó a la OSEP: "la entrega inmediata de los medicamentos (BEVAX 100 mg y BEVAX 400 mg) a la institución COIR Fundación Centro Oncológico de Integración Regional para que se pueda realizar el tratamiento de quimioterapia interrumpido y no realizado luego de numerosos reclamos administrativos".
Es decir que de acuerdo al texto que figura en el recurso de amparo, la paciente había hecho reclamos a OSEP y al no tener respuesta recurrió a la Justicia. Ese mismo día, el Tribunal fijó una audiencia. Entre los fundamentos de la presentación de Romano, están: "por situación gravemente perjudicial de incumplimiento llevada adelante como Obra Social, al no proveer la medicación imprescindible para combatir el cáncer de útero y expansión al pulmón".
OSEP desmiente a Marcelo Romano
Este lunes 25 de agosto, bien temprano, Romano contó la presentación del amparo mediante un video en sus redes sociales y avisó que el medicamento había aparecido, según dijo como "por arte de magia".
Sin embargo, desde OSEP manifestaron otra situación. A través de un comunicado, aseguraron: "La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) informa que en relación sobre el amparo judicial por la provisión de un medicamento oncológico para la afiliada patrocinada por el abogado Marcelo Romano, político y candidato a concejal , corresponde realizar las siguientes aclaraciones:
- "El medicamento requerido fue entregado en la farmacia de OSEP con anterioridad a la presentación del amparo. (ingresa a farmacia el dia 21 de agosto). Luego enviado el viernes 22 al COIR. Posteriormente la afiliada ya contaba con turno asignado para el inicio de su tratamiento", dijeron.
- "La propia jueza interviniente en la causa ratificó que el suministro de la medicación y la asignación del turno ya se encontraban garantizados, no obstante el abogado Romano insistió en continuar con la causa y le solicitó a la magistrada la imposición de costas y sus honorarios. Desde OSEP reafirmamos nuestro compromiso con la salud de cada afiliado, especialmente en situaciones tan delicadas como los tratamientos oncológicos".
- "Asimismo, expresamos con firmeza que no vamos a aceptar el oportunismo político que pretende distorsionar hechos sensibles para obtener rédito personal. Lamentamos que, aun conociendo la entrega de la medicación y la confirmación judicial, el candidato Romano haya decidido insistir con un reclamo sin fundamento real, buscando instalar un conflicto inexistente. OSEP continuará trabajando con seriedad, responsabilidad y respeto por sus afiliados, sin permitir que intereses ajenos al cuidado de la salud afecten la confianza en la institución", dijeron.