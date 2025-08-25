Desde OSEP acusaron a Marcelo Romano de oportunismo político

El candidato a concejal Marcelo Romano (Provincias Unidas) presentó un recurso de amparo contra OSEP por no entregar un medicamento oncológico.

Como contó MDZ, este viernes 22 de agosto se presentó un recurso de amparo para que una paciente de San Carlos recibiera un medicamento oncológico que OSEP no le entregaba. Fue patrocinada por el candidato a concejal Marcelo Romano, quien es abogado. Ahora desde la obra social cargaron contra él.

El argumento que tienen de la obra social de empleados públicos para acusar a Romano de "oportunismo político", como hicieron, es que el recurso de amparo, de acuerdo a lo que manifestaron a este diario, llegó a OSEP luego de que el medicamento había sido otorgado a la paciente oncológica.

Advirtieron que tomaron conocimiento de la presentación judicial el viernes 22 a las 15 mientras que el remedio para continuar con la quimioterapia por cáncer de útero con extensión al pulmón estaba disponible para la paciente desde el jueves 21.

El recurso de amparo que presentó Marcelo Romano La presentación judicial se hizo con el patrocinio de Romano, quien es abogado y solicitó a la OSEP: "la entrega inmediata de los medicamentos (BEVAX 100 mg y BEVAX 400 mg) a la institución COIR Fundación Centro Oncológico de Integración Regional para que se pueda realizar el tratamiento de quimioterapia interrumpido y no realizado luego de numerosos reclamos administrativos".

Es decir que de acuerdo al texto que figura en el recurso de amparo, la paciente había hecho reclamos a OSEP y al no tener respuesta recurrió a la Justicia. Ese mismo día, el Tribunal fijó una audiencia. Entre los fundamentos de la presentación de Romano, están: "por situación gravemente perjudicial de incumplimiento llevada adelante como Obra Social, al no proveer la medicación imprescindible para combatir el cáncer de útero y expansión al pulmón".