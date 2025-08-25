Audios de Diego Spagnuolo: diputados convocan a una reunión con Mario Lugones y un funcionario de la Andis

Convocaron para este martes al Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y al interventor de la Andis, Alejandro Vilches.

Continúa el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que sacude al Gobierno, que desde hace casi una semana es foco de noticias tras los audios de Diego Spagnuolo. Ante esto, diputados de la oposición invitaron a una reunión informativa al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el interventor del organismo apuntado, Alejandro Vilches.

Se trata de una reunión conjunta informativa de las Comisiones de Acción Social y Salud Pública, y de Discapacidad, este martes 26 de agosto de 2025, a las 12:00, en la Sala 1 del 2° piso del “Anexo A” de la Cámara de Diputados.

"A la reunión fueron convocados el Sr. Ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Lugones, y el Sr. Interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Dr. Alejandro Vilches, a los fines de que informen sobre diversas cuestiones relacionadas a las denuncias a la Agencia. Fueron invitados los diputados autores de las iniciativas sobre las denuncias en la Andis", cierra el mensaje.

Previo a esto, el diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro Lugones, tras la difusión de audios que apuntan a supuestos pedidos de coimas relacionados con prestaciones y contrataciones en la Agencia.

En sus declaraciones, Agost Carreño criticó duramente a Javier Milei por vetar la ley de emergencia en discapacidad, una medida que la oposición logró revertir en la Cámara de Diputados, aunque aún debe ser aprobada por el Senado. “Primero veta la emergencia, como si no fuera necesario proteger a quienes más lo necesitan. Y ahora estallan audios que revelan pedidos de coimas. Una vergüenza”, escribió en X.