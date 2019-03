Desde EEUU, Dujovne aseguró que Argentina crecerá "de manera sostenible"

Lo hizo durante un encuentro con alrededor de 120 empresarios del sector energético, en el marco de un encuentro organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas. El secretario explicó que en petróleo y gas se requieren inversiones por US$ 10.000 millones; US$ 8.200 millones en infraestructura; US$ 12.000 millones en energía eléctrica y renovables; y US$ 3.000 millones para el acceso a nuevos mercados.