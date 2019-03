Vidal admite que “muchos argentinos no llegan a fin de mes”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, admitió ante un auditorio de referentes del PRO que “muchos argentinos no llegan a fin de mes” y llamó a sensibilizarse por la situación para mantener la esperanza de los votantes de Cambiemos.

“Nos tiene que interpelar que muchos argentinos no lleguen a fin de mes. Si no escuchamos lo que nos falta hacer, no vamos a ser escuchados sobre lo que hicimos”, subrayó la mandataria en el encuentro partidario de Parque Norte, en Buenos Aires.

En sintonía, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que “lo peor es negar la realidad”. “Tenemos que sensibilizarnos y empatizar con quienes no la pasan bien; debemos estar más cerca que nunca”, planteó. Además agregó: “Hay que transmitir un mensaje de unidad; la gente votó y va a volver a votar a Cambiemos”.