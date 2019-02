De Marchi, en campaña: "El ítem aula no fue una medida de fondo"

"El ítem aula es algo chiquito que se lo ha agrandado demasiado", lanzó el intendente de Luján y precandidato a gobernador, Omar De Marchi, en referencia a una de las políticas educativas principales del gobierno de Alfredo Cornejo, quien ayer avaló la postulación de Rodolfo Suarez para la gobernación.

En diálogo con "Uno nunca sabe", por MDZ Radio, De Marchi minimizó el impacto del ítem aula al considerar que "es una medida para intentar que los docentes estén al frente del aula y evitar un nivel de ausentismo que no comprende a la mayoría de los maestros, sino a una minoría".

"Lo importante es cuál es el sistema, el plan de estudio y el apoyo tecnológico para poder desarrollarlo. Al ítem aula se le ha dado una carga política, pero no tiene otra significación más que intentar de que haya presencia del sector extremadamente minoritario que no estaba en el aula. No es una medida de fondo, en absoluto", remarcó.

Sobre la contienda que habrá en las PASO con Suarez, dentro del frente Cambia Mendoza, el presidente del PRO local disparó: "En esta elección se va a poner en juego los aparatos partidarios versus la voluntad real de los mendocinos. Creer que una elección se gana con aparato partidario es un error".

"Nosotros tenemos una capacidad de gobierno evidente y si le sumamos la voluntad de la gente por encima de los punteros políticos, creer que se gana de la manera tradicional es un error. Si no María Eugenia Vidal nunca hubiese ganado la elección en Buenos Aires", continuó De Marchi.

Por último, consultado por su hasta ayer aliado político Julio Cobos, manifestó: "No sé qué va a pasar con Cobos. Yo lo respeto mucho, tiene una experiencia interesante. Desde el punto de vista político decidió no ser precandidato, a partir de allí no tiene la influencia que podría haber tenido encabezando una precandidatura".