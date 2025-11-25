Dalmiro Garay sigue como presidente de la Corte con fuerte apoyo

Dalmiro Garay seguirá como presidente de la Suprema Corte de Mendoza tras la elección que se llevó a cabo en el cuarto piso del edificio de Tribunales. La elección fue corta, pues se resolvió en la primera votación en la que Garay obtuvo 5 votos a favor. Los únicos que votaron en contra de esa postulación fueron José Valerio y Mario Adaro. Justamente Adaro había dicho públicamente que quería ser presidente de la Corte. Garay ejercerá ese cargo hasta el 2027 y será el tercer período "y medio", ya que fue electo por primera vez en 2020 para reemplazar a Jorge Nanclares.

El primer vicepresidente será Omar Palermo, que obtuvo 4 votos a favor de su postulación y dos en contra (también fueron los de Adaro y Valerio). El vicepresidente segundo será Julio Gómez.

Dalmiro Garay ingresó en el cuerpo en 2018 propuesto por el entonces gobernador Alfredo Cornejo -hasta entonces era su ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia-. En 2020 asumió la presidencia tras el retiro del entonces titular, Jorge Nanclares, y renovó por su primer periodo completo en 2021. Su tercer periodo -segundo completo- se concretó en 2023 y será el presidente de la Suprema Corte nuevamente hasta 2027.

Los otros integrantes de la Suprema Corte son Norma Llatser, Teresa Day, Omar Palermo, José Valerio, Mario Adaro y Julio Gómez .

La votación La presidencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la definen los siete integrantes del tribunal a través de una votación en una reunión plenaria. El método de elección fue actualizado en 2022 a partir de una reforma de la ley orgánica de la Corte. La nueva normativa estableció que para ser electo presidente, cualquiera de los ministros debe obtener en una primera o segunda vuelta de votación al menos 5 de los 7 votos de los jueces.