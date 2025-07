Cumbre del peronismo en La Plata: una reunión clave para destrabar las tensiones, a días del cierre de listas

"Nadie puede esperar que no haya conflicto, pero se va a solucionar", analizó una fuente que participa de la negociación. "Porque si no, no tienen lista", aclaró. "¿Qué van a hacer, ir sin lista en los distritos que tenemos problemas? No. Se van a sentar y van a terminar acordando. Alguno quedará herido, otro quedará contento, como pasa en todas las presentaciones de candidatos", analizó.