Cuáles son las 4 empresas que quieren instalar semáforos inteligentes en el Gran Mendoza

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave para avanzar con el sistema de semáforos inteligentes en el Gran Mendoza. Este jueves se abrieron los sobres con las ofertas de las empresas que se presentaron a la licitación para instalar controladores de tránsito en 200 intersecciones de calles de Capital y Godoy Cruz.

El gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema y el subsecretario de Transporte Luis Borrego encabezó la apertura de sobres de la segunda etapa del sistema de semáforos inteligentes, destinada a ampliar y modernizar intersecciones del Área Metropolitana.

La licitación lanzada en febrero contempla un sistema de controladores electrónicos de tránsito para la instalación de semáforos inteligentes en 217 intersecciones de calles, fundamentalmente en la Ciudad de Mendoza y en Godoy Cruz. El objetivo es agilizar el tránsito de las arterias más utilizadas por los mendocinos y evitar congestiones vehiculares en horas pico con una inversión de más de 6 mil millones de pesos.

Se trata de la segunda etapa de un plan anunciado en marzo de 2025, cuando Mendoza comenzó a implementar un nuevo sistema de gestión de semáforos inteligentes orientado a mejorar la movilidad urbana mediante tecnología de control adaptativo, coordinación de corredores y monitoreo en tiempo real.

Inversión millonaria

El plan de extender la red de semáforos inteligentes cuenta con un presupuesto oficial de $6.731 millones.

La obra básica tiene asignado un total de $5.177.721.693,56, mientras que se destinaron al mismo tiempo $1.551.340.813,07 ante posibles variaciones de precios. A su vez, los gastos generales de obra contarán con una partida de $ 1.975.695.

Las cuatro empresas que presentaron propuestas

Mantelectric

Autotrol

Lesko

Teknotrans

En qué calles estarán los semáforos inteligentes

La implementación abarca sectores estratégicos de la Ciudad de Mendoza, incluyendo los corredores José Vicente Zapata–Colón–Arístides Villanueva (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Salta (de Alem a Maipú), Rioja (de Beltrán a Barraquero), Patricias Mendocinas (de Godoy Cruz a Pedro Molina), Chile (de San Lorenzo a Godoy Cruz), Buenos Aires–Necochea (de Costanera a Perú), Gutiérrez–Lavalle (de Perú a Costanera), Paso de los Andes (de Andrade a Fader), Beltrán (de Costanera a Mitre), Sobremonte–Pedro Molina–Rondeau (de Boulogne Sur Mer a Costanera), Morón–Peltier–Pueyrredón (de Costanera a Boulogne Sur Mer), Emilio Civit (de Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas), Godoy Cruz (de Perú a San Martín) y San Martín (de Godoy Cruz a Mosconi).

Asimismo, en esta etapa el sistema se amplía a sectores del departamento de Godoy Cruz, donde se intervienen el Corredor del Oeste, el corredor Paso de los Andes–Joaquín V. González (de Santiago del Estero a Pedro Benegas), San Martín (de Yrigoyen–Brasil a José Ingenieros) y el eje Sarmiento–Tiburcio Benegas (de Cervantes –Puente Olive– a Joaquín V. González).