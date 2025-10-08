CTERA y docentes bonaerenses lanzan paros y protestas en reclamo de mejoras salariales

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina ( CTERA ) y el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron una serie de medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias. La primera jornada de protestas se realizará este miércoles , mientras que la segunda está prevista para el martes 14.

La jornada nacional de lucha incluirá carpas, clases públicas, radios abiertas, caravanas y distintas actividades en plazas y espacios públicos de todo el país . En tanto, el paro nacional docente se concretará el martes próximo .

Entre los principales reclamos, CTERA exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el pago de los montos adeudados, mayor presupuesto para infraestructura escolar, aumentos salariales y la defensa de los derechos previsionales del sector.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, señala el comunicado difundido por la central gremial.

En paralelo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense —que agrupa a AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba— también resolvió movilizarse en rechazo al “recorte salarial y al ajuste al que nos somete el Gobierno Nacional”.

La CTERA emitió un comunicado en el que muestra su preocupación y alerta por el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por Javier Milei el domingo pasado. Foto: Santiago Tagua/MDZ

“Realizaremos una jornada de protesta, de reclamo y visibilización de la situación que estamos atravesando, consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento a las que nos somete el Gobierno Nacional, convocando a diferentes plazas públicas en cada uno de los distritos y dándole continuidad al plan de lucha en defensa de la Educación Pública y de los derechos de las y los Trabajadores de la Educación”, expresaron desde el frente bonaerense.

Además, los gremios bonaerenses sumaron al petitorio el rechazo al proyecto de Presupuesto 2026 y la exigencia de financiamiento para la Ley de Educación Técnico Profesional.

Por otro lado, la Unión Docentes Argentinos (UDA) adoptó una postura diferente. Su secretario general, Sergio Romero, mantuvo el 28 de septiembre una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. “La conversación —con la importante funcionaria del gabinete— fue extensa y planteamos nuestra postura sobre todos los temas que venimos expresando públicamente”, explicó Romero tras el encuentro.