Paritarias: los sindicatos rompen el techo del Gobierno y se acuerdan salarios por arriba de la inflación

Tras varios meses de limitaciones oficiales a las paritarias en las que las promesas de una inflación cercana al 1% mensual no se cumplió, los sindicatos argentinos busca retomar la iniciativa y perforar la pauta de aumentos de salarios fijada por el ministerio de Trabajo.

Son varios los gremios que ya firmaron acuerdos salariales cercanos o superiores a la inflación mensual que se acerca aceleradamente al 2%, con una perspectiva poco propicia para una baja.

Entre otros sindicatos, ya firmaron a la suba Pasteleros, Bancarios , los mineros de AOMA, UATRE, AEDA, Socaya o acuerdos dentro de la pauta mensual con sumas adicionales que la rompen de todos modos, como la UOCRA ,

Desde la secretaría de Trabajo se busca imponer a toda costa un techo de aumento salarial de un 1% mensual, aunque todos los gremios estiraron ese número al 1,9%, una cifra más cercana a la inflación mensual.

Sin embargo, tras la aceleración de la crisis económica de los últimos meses, muchos sindicatos junto a las cámaras empresarias comenzaron a perforar ese techo.

El caso del Sindicato del Personal de la Industria Química y Petroquímica (SPIQyP), que conduce Facundo Aveiro, es paradigmático ya que estableció ajustes trimestrales basados en el IPC del mes anterior, sin importar piso o techo alguno.

UOCRA presiona para que se contrate mano de obra local. Foto: Pachy Reynoso / MDZ UOCRA presiona para que se contrate mano de obra local. Foto: Pachy Reynoso / MDZ

Si se aplica lo sucedido en los cinco meses que van de mayo a septiembre, los trabajadores del sector debieron recibir un aumento acumulado del 9%, cercano al 2% mensual. De todos modos, la Secretaría de Trabajo aún se niega a homologar el acuerdo, una postura que genera conflictos.

En el casi de la Federación Argentina de la Industria del Caucho (FAIC), los aumentos incluyeron un 2,4% para septiembre y un 1,5% de octubre, de carácter acumulativo, por encima del límite oficial. Así, tras completar el esquema el salario mínimo garantizado alcanzará los $947.375 y el premio por asistencia, $143.546.

La Asociación Bancaria, es el gremio que hace más tiempo mantiene un acuerdo atado a la suba del IPC mensual, lo que permitió actualizar los salarios en línea con el 1,9% de inflación de agosto. El salario inicial alcanza los $1.930.971, incluyendo participación en ganancias y bonos.

La Federación de Pasteleros es otro de los casos extraordinarios. Cerró un acuerdo para los trabajadores de pizzerías, rotiserías y casas de empanadas que incluye un 4,5% no remunerativo en septiembre, 6% no remunerativo en octubre y 6% al básico en noviembre. En tanto, para los trabajadores de heladerías, el acuerdo contempla un 5% no remunerativo en septiembre y 7% en octubre.

Los mineros de AOMA, acordaron por su parte para la rama de abrasivos y piedras esmeriles, un 3% en agosto, 2,5% en septiembre y 2% en octubre.

La Asociación de Empleados de Despachantes de Aduanas (AEDA), en tanto, cerró una recomposición salarial del 10% en dos tramos: un 5% aplicable con los salarios de octubre y el restante 5% con los haberes de noviembre.