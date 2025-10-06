Fuerte aumento del pan en la provincia de Buenos Aires: ¿cuánto costará el kilo?

A partir de este lunes, todas las panaderías de la provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento del 12% en el precio del pan y del resto de los productos panificados, según informó la Cámara de Industriales Panaderos bonaerense (CIPAN) .

Con la suba, el precio sugerido del kilo de pan se ubicará en torno a los $2.800 en los barrios y entre $3.000 y $3.300 en las zonas céntricas.

La decisión fue aprobada por unanimidad por la Comisión Directiva de CIPAN, con el aval de los centros de panaderos de distintas localidades de la provincia. Desde la entidad explicaron que el incremento busca compensar los fuertes aumentos en los costos de producción, especialmente en la harina y otros insumos esenciales.

“Nos vemos obligados a ajustar los precios por las subas constantes de la harina, que en las últimas semanas aumentó un 12%, además de los incrementos en materias primas, servicios y combustibles”, sostuvo Martín Pinto, directivo de CIPAN, en declaraciones radiales.

El dirigente recordó que los precios se mantenían sin cambios desde abril, pero señaló que el contexto actual volvió “insostenible” mantenerlos congelados, especialmente tras los recientes aumentos en los alquileres. “Muchos colegas tuvieron que renovar contratos con ajustes cada dos o incluso cada mes”, agregó.

El nuevo aumento alcanza a todos los productos panificados, como facturas, panes especiales, bollería y masas. Asociaciones de consumidores advirtieron que el pan es uno de los bienes de mayor peso en el gasto diario de los hogares, por lo que el ajuste podría tener impacto directo en la economía familiar.