Allanaron la casa de Fred Machado en Río Negro por la causa de presunto lavado de dinero contra Espert

El martes por la tarde, la Policía Federal detuvo a Fred Machado y lo trasladó al penal de Viedma mientras espera ser extraditado a Estados Unidos.

El empresario Fred Machado está acusado de liderar una red internacional de drogas y lavado de dinero.

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este miércoles la casa del empresario Fred Machado en Viedma, Río Negro. El operativo se realizó a pocas horas de que Machado, acusado de narcotráfico, fuera detenido en esa misma residencia para iniciar su proceso de extradición a Estados Unidos.

Actualmente, el empresario permanece detenido en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, a la espera de ser trasladado a un penal antes de su extradición.

El allanamiento busca recolectar más evidencia. La causa, que avanza rápidamente, ya incluyó la citación a declarar de un empresario de la aviación como testigo por los vuelos vinculados tanto a Espert como a Machado. Cabe recordar que la Corte Suprema ya había habilitado la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. La denuncia original que dio origen a la causa fue presentada por el dirigente político Juan Grabois.

Por qué allanaron a Fred Machado El allanamiento se enmarca en la causa judicial iniciada contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La investigación es impulsada por el fiscal federal Federico Domínguez.