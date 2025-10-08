Allanaron la casa de Fred Machado en Río Negro por la causa de presunto lavado de dinero contra Espert
El martes por la tarde, la Policía Federal detuvo a Fred Machado y lo trasladó al penal de Viedma mientras espera ser extraditado a Estados Unidos.
La Policía Federal Argentina (PFA) allanó este miércoles la casa del empresario Fred Machado en Viedma, Río Negro. El operativo se realizó a pocas horas de que Machado, acusado de narcotráfico, fuera detenido en esa misma residencia para iniciar su proceso de extradición a Estados Unidos.
Actualmente, el empresario permanece detenido en una celda de la Delegación Viedma de la PFA, a la espera de ser trasladado a un penal antes de su extradición.
El allanamiento busca recolectar más evidencia. La causa, que avanza rápidamente, ya incluyó la citación a declarar de un empresario de la aviación como testigo por los vuelos vinculados tanto a Espert como a Machado. Cabe recordar que la Corte Suprema ya había habilitado la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. La denuncia original que dio origen a la causa fue presentada por el dirigente político Juan Grabois.
Por qué allanaron a Fred Machado
El allanamiento se enmarca en la causa judicial iniciada contra José Luis Espert por presunto lavado de dinero. La investigación es impulsada por el fiscal federal Federico Domínguez.
El eje central de la causa contra Espert se basa en los 200 mil dólares que el entonces excandidato bonaerense de La Libertad Avanza reconoció haber recibido de Machado. La casa allanada era el lugar donde Machado cumplía prisión domiciliaria hasta su reciente arresto.