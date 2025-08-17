Cristina Kirchner podría no votar en las elecciones: qué se lo impediría

Un abogado constitucionalista explicó qué dice el Código Electoral y Penal, y analizó la situación de Cristina Fernández de Kirchner de cara a sus primeras elecciones presa.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pasará sus primeras elecciones presa en su domicilio de San José 1111.

Pese a que la ley prohíbe el voto a personas con condena firme por delitos dolosos, la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es incierta debido a un vacío legal. La norma, aunque está vigente en el Código Electoral y Penal, ha sido declarada inconstitucional en dos fallos judiciales, lo que genera un "gris" en su aplicación.

El constitucionalista Patricio Nazareno explicó que la prohibición de votar a condenados fue invalidada por fallos distintos: uno para presos con prisión preventiva hace más de 20 años y otro para los condenados, emitido hace 9 años.

“Ocurre que esta norma fue declarada inconstitucional, pero todavía no se derogó ni se implementó un mecanismo adecuado”, señaló el abogado en diálogo con Radio Rivadavia.

Por qué Cristina Fernández de Kirchner podría votar Ante este escenario, Nazareno argumentó que si a los presos en otras cárceles del país se les permite votar, no debería impedírsele a la exmandataria. El debate, según el abogado, no debería centrarse en un caso particular, sino en la coherencia del sistema legal.