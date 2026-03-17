Cristina Kirchner declara en la Sala AMIA por la Causa Cuadernos

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Oscar Parrilli arremetió contra la Justicia por la presencialidad de Cristina Kirchner

En una mañana de alta tensión en los tribunales de Comodoro Py, el exsenador Oscar Parrilli lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y el Gobierno Nacional en el marco de la declaración presencial de Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos. El dirigente kirchnerista no ahorró calificativos para describir el proceso, asegurando que la obligatoriedad de la comparecencia física busca generar un impacto mediático para distraer a la opinión pública de la realidad social y económica del país.

Oscar Parrilli sobre Axel Kicillof: "Ingrato" Foto: X @SenadoArgentina Oscar Parrilli X @SenadoArgentina

Al llegar a los tribunales de Retiro para acompañar a la expresidenta, Parrilli dialogó con la prensa y vinculó el avance de la causa con la situación actual de Argentina. Para el exfuncionario, la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 7 (TOF 7) de exigir presencialidad responde a intereses políticos.

"Esta es la decisión del 'partido judicial' de tapar el sol con las manos. Todo esto es una puesta en escena para que haya circo porque no hay pan", sentenció Parrilli ante los cronistas presentes.