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Cristina Kirchner declara en la Sala AMIA por la Causa Cuadernos

La expresidenta fue citada a las 9 ante el TOF 7 para el inicio de las indagatorias.

MDZ Política

Este martes 17 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 (TOF 7) en los tribunales de Comodoro Py. La citación ocurre en el marco del juicio oral por la denominada " Causa Cuadernos", el expediente que investiga una presunta red de sobornos en la obra pública durante su gestión. La presencia de la exmandataria es obligatoria, luego de que el tribunal ratificara que las indagatorias deben realizarse de manera presencial.

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Cristina Kirchner ya presta declaración en la Sala AMIA

En un tenso comienzo de la audiencia presencial en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, la expresidente condenada y detenida con prisión domiciliaria en San José 1111, comenzó a prestar su declaración por la Causa Cuadernos.

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Así está Cristina Kirchner en la Sala AMIA

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Embed - TOCF N°7 - Causa Fernández
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CFK llegó a Comodoro Py y comenzará a prestar declaración por la Causa Cuadernos

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Cristina Fernández de Kirchner ya está en camino a Comodoro Py

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Oscar Parrilli arremetió contra la Justicia por la presencialidad de Cristina Kirchner

En una mañana de alta tensión en los tribunales de Comodoro Py, el exsenador Oscar Parrilli lanzó duras críticas contra el Poder Judicial y el Gobierno Nacional en el marco de la declaración presencial de Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos. El dirigente kirchnerista no ahorró calificativos para describir el proceso, asegurando que la obligatoriedad de la comparecencia física busca generar un impacto mediático para distraer a la opinión pública de la realidad social y económica del país.

Oscar Parrilli sobre Axel Kicillof: "Ingrato" Foto: X @SenadoArgentina
Oscar Parrilli&nbsp;

Oscar Parrilli

Al llegar a los tribunales de Retiro para acompañar a la expresidenta, Parrilli dialogó con la prensa y vinculó el avance de la causa con la situación actual de Argentina. Para el exfuncionario, la decisión del Tribunal Oral Federal Nº 7 (TOF 7) de exigir presencialidad responde a intereses políticos.

"Esta es la decisión del 'partido judicial' de tapar el sol con las manos. Todo esto es una puesta en escena para que haya circo porque no hay pan", sentenció Parrilli ante los cronistas presentes.

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En minutos Cristina Kirchner abandonará San José 1111 e irá a Comodoro Py

La citación se activó tras el rechazo del pedido de nulidad presentado por su defensa y por otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Los abogados habían cuestionado irregularidades en la instrucción de la causa y la veracidad de los testimonios de los imputados colaboradores.

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