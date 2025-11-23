Cristina Fernández de Kirchner y la metáfora que trazó sobre su detención

La “Plaza Cristina Libre” reunió a militantes que reclamaron por la libertad de la expresidenta durante el 38° Encuentro Plurinacional en Corrientes.

En el marco del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, se realizó este domingo en la ciudad de Corrientes una actividad denominada “Plaza Cristina Libre”, que contó con un mensaje grabado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria en su vivienda del barrio porteño de Constitución.

En su audio, Cristina Kirchner agradeció el apoyo de las participantes y sostuvo que la consigna “Cristina Libre” representa más que una causa personal. “No soy la única privada de su libertad en esta Argentina contemporánea. La libertad no es solo caminar por la calle: es poder decidir la vida que cada uno tiene derecho a construir con su trabajo en un país verdaderamente libre”, expresó.

El análisis de CFK sobre la situación del país La exmandataria también vinculó su situación judicial con el presente político y económico del país. “Que yo esté privada de mi libertad y proscripta es la metáfora disciplinadora de una Argentina a la que le están destruyendo sus posibilidades de desarrollo”, dijo, al tiempo que convocó a “sumar esfuerzos individuales y colectivos” para recuperar un proyecto común.

Durante su mensaje, Cristina Kirchner hizo una referencia a la historieta “El Eternauta”, de Héctor Oesterheld, al remarcar que “nadie se salva solo”, en alusión a la necesidad de unidad y compromiso social frente al contexto actual.

La convocatoria reunió a organizaciones políticas, sindicales y feministas, además de referentas partidarias y legisladoras, que reclamaron la libertad de Cristina Kirchner y denunciaron que su situación judicial tiene una dimensión de persecución de género.