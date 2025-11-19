"Es realmente obsceno", Cristina Kirchner estalló tras las nuevas restricciones a sus visitas

La expresidenta condenada Cristina Fernández de Kirchner cruzó a la Justicia y al Gobierno tras las nuevas restricciones que se le impuso por las visitas.

Luego de las varias visitas que recibió desde que está cumpliendo su condena desde su casa de San José 1111, la Justicia le impuso nuevas restricciones a Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta publicó un fuerte descargo en su cuenta de X donde habló de la foto con los nueve economistas.

En una suerte de carta titulada "No es la foto... es la Economía, estúpido", CFK habló del "bestiario mediático" que "se lanzó una vez más al ataque". "¿El motivo? Una foto mía, en San José 1111, junto a nueve jóvenes economistas que, en representación de más de 80 profesionales, me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI".

Tras esto, la expresidenta se preguntó "cuál es el problema" y aseguró que sus visitantes "estaban autorizados": "No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal".

Como si fuera poco, Fernández de Kirchner arremetió: "El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'. ¡Pero si el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto!... Seis de ellos dirigentes de la FES y la UES… ¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!". "¿Hay acaso algo más político que reunirse con candidatos antes de una elección?", cuestionó.

Para Cristina, "la verdad de la milanesa es que lo que parece que molestó no fue ni el 'número de personas', ni que estaba 'haciendo política'": "Lo que molestó de verdad al bestiario mediático, a sus patrones económicos y al Gobierno de Milei… es que hablamos de un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI en una Argentina que, desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo".