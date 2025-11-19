Causa Cuadernos: la Justicia acelera el juicio a CFK y habilita audiencias presenciales

La Cámara de Casación facilitó la aceleración del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner por el caso de los Cuadernos de las Coimas. Este miércoles, habilitó audiencias presenciales, determinó que se realice en una renovada sala, tres veces por semana y que se puedan sesionar durante las vacaciones.

Además, los jueces resolvieron eximir por seis meses del sorteo de nuevas causas al Tribunal Oral Federal N°7, y reenviar al resto de los tribunales orales las causas residuales que tenían los magistrados. Ahora, la decisión final la tendrán los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

El juicio por la causa Cuadernos contra la expresidenta, exfuncionarios de su gobierno y empresarios, que totalizan 87 acusados, comenzó el 6 de noviembre pasado de manera virtual, con la proyección de que sea un largo proceso, dado que está previsto que declaren 650 testigos.

La Cámara de Casación dispuso medidas clave para acelerar el juicio por la causa Cuadernos que involucra a CFK.

Bajo ese panorama, tras una reunión citada por el Tribunal de Superintendencia Casación, integrado por los presidentes de cada sala, los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky resolvieron darles facilidades a los jueces para acelerar el proceso.

En ese marco, definieron poner a disposición del TOF7 la Sala Auditórium. Además, los jueces de Casación eximieron al tribunal oral por el término de seis meses del sorteo de nuevas causas, para garantizar “la eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación en la celebración del juicio”.

También resolvieron “para una mejor gestión judicial del proceso y mayor eficacia en la administración de Justicia”, poner a disposición la nueva sala de juicios, que estará disponible con una frecuencia de tres jornadas semanales, incluyendo días y horas inhábiles, es decir que los jueces pueden seguir sesionando por la tarde, y no de 9.30 a 13.30, y también “en futuras ferias judiciales”, es decir en vacaciones.

Ahora, los jueces del tribunal oral decidirán los pasos a seguir ante la exigencia de darle mayor velocidad e inmediatez al caso que involucra a CFK. Por ese motivo, ya tomaron la decisión de sumar una segunda audiencia semanal desde el 25 de noviembre.