Causa Cuadernos: con CFK conectada, ya comenzó la tercera audiencia del juicio

El juicio por los Cuadernos de las Coimas retoma este jueves su tercera audiencia con la presencia de Cristina Kirchner, ex funcionarios nacionales y empresarios acusados de integrar una presunta red de corrupción.

El juicio por los Cuadernos de las Coimas, uno de los expedientes de corrupción más relevantes de las últimas décadas, ingresará este jueves en su tercera audiencia en los tribunales de Comodoro Py. La jornada volverá a contar con la participación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y un amplio grupo de empresarios imputados por presuntas maniobras ilegales vinculadas al pago de sobornos.

La audiencia se realizará luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) N.º 7 decidiera sumar un encuentro semanal más al cronograma, una medida que busca agilizar un proceso judicial que involucra a más de un centenar de acusados y un extenso cuerpo probatorio. La incorporación de una audiencia extra había sido solicitada por varias de las partes para evitar mayores dilaciones en una causa que lleva años en etapa preliminar.

Aunque originalmente se esperaba que la tercera audiencia incluyera definiciones sobre la presencialidad obligatoria, el tribunal aún debate cómo avanzar con este punto debido a la complejidad logística del juicio y al volumen de imputados, muchos de ellos con residencia fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos defensores plantearon que el traslado permanente de los acusados podría entorpecer el desarrollo del proceso y encarecer significativamente los costos judiciales.

El expediente, iniciado a partir de los cuadernos escritos por el chofer Óscar Centeno, investiga una presunta trama sistemática de recaudación ilegal que habría involucrado a empresarios del sector de la obra pública y a funcionarios de alto rango durante las gestiones kirchneristas. Cristóbal López, Lázaro Báez, Julio De Vido y Roberto Baratta son algunos de los imputados que siguen de cerca el desarrollo del juicio.