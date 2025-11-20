Causa Cuadernos: expectativa por una posible resolución del tribunal de juicio tras el ofrecimiento de Casación

El tribunal de superintendencia de la Cámara Federal de Casación le propuso a los jueces Enrique Méndez Signori , Germán Castelli y Fernando Canero a cargo del debate por la causa de los cuadernos realizar las audiencias del debate en la Sala AMIA de Comodoro Py , el espacio de mayor aforo del edificio judicial de Retiro.

La decisión de los camaristas Daniel Petrone , como titular del cuerpo, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky se dio luego de la reunión que sostuvieron con los magistrados Méndez Signori y Canero a quienes le plantearon mayor celeridad y una hoja de ruta acorde a la relevancia del juicio.

Los jueces del TOF 7 habían expuesto serias dificultades como: falta de infraestructura con aforo necesario para audiencias presenciales y personal. A lo anterior se sumó un tema no menor: que se les siguieran sumando en los sorteos de causas cuya instrucción se había cerrado y estaban prestas para la instancia de debate.

Ante ese escenario, los casadores decidieron exceptuar al TOF 7 por espacio de 6 meses del sorteo de los expedientes “a fin de que se arbitren las medidas necesarias para garantizar la eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación en la celebración del juicio”

En ese sentido, la Casación puso a disposición de los magistrados la Sala AMIA ubicada en el subsuelo de los tribunales federales ubicados en la avenida Comodoro Py 2002 desde el 10 de diciembre y la posibilidad de llevar delante tres audiencias por semana además de la habilitación de días y horarios extraordinarios.

Finalmente, el máximo tribunal penal del país, se comprometió a elevarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todas las solicitudes formuladas por el TOF 7 vinculadas principalmente a recursos humanos y logística interna.

En tanto, el debate que tiene a la cabeza a Cristina Fernandes de Kirchner como jefa de una organización criminal dedicada al cobro de sobornos, se reanudará hoy con la continuación de lectura de la acusación fiscal.

Sin embargo, la expectativa se centra en lo que puedan remarcar los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, ante lo propuesto por la Casación. La semana pasada, los magistrados determinaron que a partir del 25 de noviembre el juicio pasará a tener audiencias los días martes y jueves.