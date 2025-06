Cristina Fernández de Kirchner será quien evalúe un paro general

La orden de Cristina Fernández de Kirchner fue clara y concreta: no habrá ningún tipo de lanzamiento de un paro nacional con movilización sin su consentimiento. Y fue explicita. Cualquier avance contra el orden normal del funcionamiento de la economía o la vida laboral y comercial cotidiana, deberá tener su aval y autorización. Ningún gremio o sindicato de importancia (o no) podrá "cortarse sólo" y armar algún tipo de alteración del orden, sin que la expresidenta, en la situación en la que se encuentre, no dé la orden de comenzar a actuar. La posibilidad de avanzar en jornadas de protesta que incluyan, además de movilizaciones, ceses de actividades y paros generales o sectoriales, deberá contar con el aval de CFK, sin excepciones.