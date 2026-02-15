Corrupción en la Andis: la declaración de un testigo protegido revela posibles irregularidades a gran escala

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sumó un giro decisivo tras la declaración de un testigo protegido.

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanzó de manera significativa en la última semana a partir del testimonio de un testigo de identidad reservada, considerado clave por los investigadores. Su declaración permitió reforzar las sospechas sobre una estructura más amplia de irregularidades que incluiría una red de ortopedias y maniobras de lavado de dinero.

El aporte del testigo protegido fue determinante para que el juez Sebastián Casanello dictara el procesamiento de 19 personas, entre ellas el exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, y el lobista Miguel Calvete. Además, el testimonio abrió nuevas líneas de análisis sobre transacciones financieras que ahora son examinadas por el equipo encabezado por el fiscal Franco Picardi.

Diego Spagnuolo Archivo La hipótesis que maneja la Justicia sobre irregularidades aún más graves Según la hipótesis judicial, el esquema de sobornos y fraude no se limitaría a los hechos ya conocidos, sino que podría extenderse a otros delitos y responsables aún no identificados. Esta posibilidad fue revelada por el diario La Nación, que accedió a detalles de la causa.

En ese marco, la fiscalía puso el foco en el rol de las ortopedias que proveyeron insumos a la Andis, a partir de la documentación secuestrada en una serie de allanamientos. De acuerdo a la investigación, Calvete no actuaba solo como gestor, sino como un intermediario clave entre las empresas y el organismo estatal. Escuchas telefónicas incorporadas al expediente sugieren que garantizaba pagos oficiales a cambio de retornos económicos.

Paralelamente, continúan las medidas de prueba vinculadas al presunto lavado de dinero. El juez ordenó la indagatoria de supuestos lavadores y en esta línea intervienen el Ministerio Público y la Procelac.