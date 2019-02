Cornejo: "Votaría a un radical antes que a Macri"

En una entrevista publicada este sábado por Perfil.com, el gobernador de Mendoza y titular del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, afirmó que "si fuera por elección, votaría a un radical antes que a Macri", aunque reconoció que la UCR todavía no tiene un candidato fuerte para la presidencia:

"Algunos sectores del radicalismo han planteado la posibilidad de presentar un candidato propio para ir a una interna, pero aún no ha aparecido nadie con la fuerza para ser candidato".

Por otra parte reconoció que la política económica no ha mejorado y que la próxima elección presidencial dependerá mucho de eso.

"La elección va a depender mucho de la política económica y durante su gestión la economía no ha mejorado. Enfrentar un proceso electoral con esta situación no es una tarea fácil. Sería bueno que hubiese primarias, aunque probablemente esa interna generaría más ruido en la economía. No sería la mejor estrategia frente a la oposición", explicó.

También se mostró en contra de una fórmula "100% PRO".

"La intención que tienen es una fórmula 100% PRO. No es sano: Argentina es un país federal y hoy la fórmula, además, es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. Por ello, no estaría mal tener un vicepresidente del interior y que perteneciera a las otras fuerzas".

En diciembre último, en MDZ Radio, el gobernador dijo que "Macri tiene que ser presidente en el 2019".