Martha Reale: "El desdoblamiento de Cornejo no afecta a Macri"

Martha Reale, titular de Reale, Dalla Torre y Asociados, una de las más importantes consultoras políticas del país, señaló en diálogo con MDZ Radio que "Desde diciembre Rodolfo Suarez lidera las encuestas y la intención de voto hacia Cambia Mendoza". En el programa "Cambio de aire", subrayó, en torno al desdoblamiento, que "soy de la opinión de que beneficia más de lo que perjudica". En este sentido, abundó en que "en términos de costo, sin dudas que hay uno mayor", pero indicó que "el gasto no es el único tema a evaluar. Cambia Mendoza es un espacio más amplio que Cambiemos y a la hora de desdoblar hay que tener en cuenta que no son los mismos espacios y eso le plantea al gobernador una complejidad mayor".

"No se han alterado las fechas en realidad -analizó- sino que se ha respetado la fecha establecida legalmente".

Reale consideró que "no creo que Cornejo se esté desmarcando de Macri, sino que en un escenario con elecciones escalonadas, con provincias del peronismo en donde esperan imponerse, han organizado una catarata de triunfos y, en ese contexto, es bueno para Cambiemos intercambiar algún triunfo en medio de la catarata peronista. Eso, lejos de perjudicar al presidente lo ayudaría".

"En la elección de gobernador se tienen que plantear los debates provinciales", abundó Reale. "En la historia de Mendoza hemos tenido gobernadores que han entrado por la ventana en función de ir en una lista sábana. Pero deben llegar a ocupar el Sillón de San Martín porque la gente lo eligió".

Las posibilidades de Suarez

"Hemos medido mucho la posibilidad real de transferencia de votos", explicó y sobre lo que puede pasar entre la gestión de Cornejo y la candidatura de Suarez, indicó que "Cornejo en algún punto representa 'la llave'. Si él lo apoya recibirá un acompañamiento más amplio, pero no es suficiente porque el caudal electoral de Cornejo no se transfiere completo. Suarez tiene un bajo nivel de conocimiento frente a la trayectoria de Omar de Marchi, por ejemplo, pero tiene una imagen positiva alta y una negativa muy baja. Eso siempre para un candidato es muy bueno. Tiene un potencial enorme para crecer. Pero además como persona es muy moderada, del estilo del gusto mendocino y por otro lado tiene una muy buena gestión para exhibir: no solamente es 'el candidato de Cornejo', tiene una gestión y, en algunos aspectos, se lo mejora inclusive mejor que a Víctor Fayad", dijo.

La oposición

En cuanto a la falta de definición de candidatos de la oposición a Cornejo, Reale consideró que puede haber incidido en que tengan buena imagen los candidatos de Cornejo, pero se inclinó por la opción de que "Cornejo creo que avanzó para que no siguieran las especulaciones en torno a quién sería su candidato".

La situación económica

Reale manifestó que será inevitable que el malestar que genera la situación económica nacional se sienta, aunque se desdoble la elección. "Pero más allá de la situación económica nacional -completó- la gente reconoce la prolijidad de la gestión de Cornejo. Cuando a Macri le fue mal en las encuestas, a Cornejo no, porque la gente evalúa que las variables económicas no están al alcance del gobernador".

