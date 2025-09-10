Cornejo postuló a un funcionario y al sobrino de un ex juez para cargos en la Justicia

El gobernador Alfredo Cornejo realizó dos postulaciones para ocupar importantes cargos en la Justicia provincial. Uno de los candidatos es actual funcionario del Gobierno provincial y está cargo de la Dirección de Personas Juríricas (DPJ), mientras que el otro de los aspirantes es abogado y sobrino de un ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Ambos fueron propuestos para desempeñarse como fiscales civiles y el Senado deberá avalar su designación.

Esta semana ingresaron a la Legislatura los pliegos de dos nuevos candidatos propuestos por el gobernador Alfredo Cornejo para ocupar cargos en la Justicia. Uno de ellos es Sebastián Soneira, quien fue postulado para ocupar el cargo de fiscal de Cámara en los Civil, Comercial, Minas, de Paz, Tributario, Laboral y Familia de la Primera Circunscripción. En paralelo, también se presentó a Martín Eduardo Quiroga Nanclares para desempeñarse como fiscal Civil, Comercial y Minas de la Tercera Circunscripción.

En los próximos días se dará inicio al tratamiento de los pliegos en la Legislatura. Ambos candidatos deberán someterse a una audiencia pública en la que se analizarán sus antecedentes y se escucharán adhesiones o impugnaciones a sus postulaciones. Posteriormente, la Cámara de Senadores deberá votar si acepta o rechaza sus designaciones como fiscales.

Soneira es un abogado de 50 años que se desempeña actualmente como titular de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) en el Gobierno provincial. Desde enero de 2018 ocupa ese cargo en el que fue nombrado por Cornejo durante su primera gestión. Continuó en la función durante la administración de Rodolfo Suarez y permanece en el puesto desde el inicio del segundo mandato de Cornejo.

Sebastián Soneira, actual director de Personas Jurídicas de la provincia, fue propuesto por Cornejo para ocupar el cargo de fiscal.

El año pasado se postuló para ser juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y quedó seleccionado en la tercera terna de aspirantes, a la espera de ser propuesto por el presidente Javier Milei.

El postulante a fiscal también ha ejercido la docencia universitaria y ha sido miembro de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia de Mendoza i integró la comisión redactora del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza

Un apellido conocido en tribunales

Por otro lado, Quiroga Nanclares fue propuesto para desempeñarse como fiscal Civil, Comercial y Minas en la zona Este de la provincia. Se trata de un abogado de 46 años que se ha desempeñado como profesional en forma independiente, como docente y también ha ocupado cargos en la función pública.

Es abogado auxiliar de la Asesoría de Gobierno de la provincia y fue funcionario de la Dirección General de Rentas durante la gobernación de Celso Jaque, entre 2008 y 2010.

A su vez, es sobrino del ex juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Jorge Nanclares, quien llegó a ocupar la presidencia del Alto Tribunal y renunció como ministro a mediados de 2020.