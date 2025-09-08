Alfredo Cornejo anunció la licitación de 12 áreas hidrocarburíferas

El gobernador Alfredo Cornejo anunció la licitación de 12 áreas de exploración hidrocarburíferas en la provincia, las cuales forman parte del Pliego Modelo 2025. De esta manera, cumple con lo que había prometido durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1° de mayo pasado.

En aquella oportunidad, el mandatario había señalado: "Este año, estamos lanzando una nueva licitación con 12 nuevas áreas de exploración y 3 para explotación", aclarando que son zonas tanto de la Cuenca Cuyana como la Cuenca Neuquina en el sur de Mendoza.

El objetivo es continuar con la reactivación de yacimientos con incentivos a la inversión , para potenciar el desarrollo energético. De hecho, aseguró que ya tiene comprometidas inversiones en algunos de esos proyectos.

Según señaló Cornejo en esa oportunidad, los llamados se enmarcarán en un modelo de licitación continua, que se viene impulsando en Mendoza en los últimos años, según señalan para garantizar la agilidad en las concesiones y atraer inversiones con menor burocracia. Este Pliego Modelo 2025 cuenta con la particularidad de que elimina impuestos extra sobre la producción como el canon por renta extraordinaria y el canon extraordinario de producción; lo que alivia la carga tributaria para las empresas e incentiva la reinversión.

Además, incorpora la figura de iniciativa privada y los Acuerdos de Evaluación Técnica, que otorgan mayor flexibilidad y dinamismo al proceso de adjudicación de áreas.

Las zonas a licitar

Entre las zonas que abarca este llamado a licitación están Atuel Exploración Norte y Sur, Boladero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental (Cuenca Cuyana), Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Zampal (Cuenca Cuyana).

En tanto, las concesiones de explotación que se adeudan y también fueron prometidas abarcan las áreas Puesto Molina Norte, Puntilla del Huincán y El Manzano (Cuenca Neuquina).

El comunicado de Cornejo

Fue el propio mandatario quien lo comunicó mediante sus redes sociales. "Quiero anunciar la licitación de 12 áreas hidrocarburíferas bajo el nuevo Pliego Modelo 2025. El 1° de mayo nos comprometimos a licitar 12 áreas de exploración y 3 de explotación. Hoy no solo estamos cumpliendo con ese compromiso, sino que además, en las próximas semanas se abrirá un nuevo pliego que incluye 5 áreas de explotación, tres que forman parte de este anuncio y dos más que se suman", señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1965132742154424467&partner=&hide_thread=false Quiero anunciar la licitación de 12 áreas hidrocarburíferas bajo el nuevo Pliego Modelo 2025. El 1° de mayo nos comprometimos a licitar 12 áreas de exploración y 3 de explotación. Hoy no solo estamos cumpliendo con ese compromiso, sino que además, en las próximas semanas se… pic.twitter.com/pxXufVlm9k — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) September 8, 2025

"Dos de estas áreas ya tienen manifestaciones concretas de interés privado. Esto confirma su potencial exploratorio y la posibilidad de incorporar nuevas reservas a corto y mediano plazo", agregó.

"El Pliego Modelo 2025 busca fomentar la reinversión y el desarrollo de los campos, aliviando la carga tributaria a través de la eliminación del canon por renta extraordinaria y el canon extraordinario de producción", señaló.

"Queremos que Mendoza sea protagonista en el escenario energético nacional e internacional. La producción de hidrocarburos es una prioridad, por eso estamos avanzando con una política moderna, abierta a la inversión y comprometida con el crecimiento", concluyó.