Si bien la novela por la reelección de los intendentes del PJ parece estar llegando a su fin, aún siguen resonando las explosiones. Este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo ratificó que no será "un obstáculo" para las candidaturas de los cuatro jefes comunales que recurrieron a la Justicia para poder presentarse a otro periodo de gobierno. "Lo que queda de manifiesto es que están empecinados en ser reelectos y dan la vida por ello. No sé qué esconden detrás que tienen tanta desesperación", disparó.

Las palabras de Cornejo tuvieron lugar en horas del mediodía, minutos después de que los intendentes Emir Félix, Jorge Gimenez, Roberto Righi y Martín Aveiro volvieran a presentarse en la Suprema Corte para mantener una audiencia informal con representantes del Gobierno provincial.

"Es evidente que los cuatro intendentes del PJ dan la vida por la candidatura. No sé por qué tanto énfasis en ser candidato. Mario Abed, Jorge Difonso, Alejandro Bermejo y Gustavo Pinto, los cuatro, están impedidos a ser reelectos y no se han presentado a elecciones. Los cuatro justicialistas están insistentes y recurrieron a la Justicia. Para allanar el camino no voy a ser un obstáculo", sostuvo el jefe del Ejecutivo provincial.

Si bien en la última audiencia los intendentes, representantes del gobierno y miembros de la Corte lograron bajar el tono de la discusión, siguen existiendo chispazos.

Por ejemplo, el intendente de San Rafael, Emir Félix, dijo que "el gobernador recapacitó" y agregó que están dispuestos a "acortar la etapa de prueba para acelerar el fallo" siempre y cuando ellos puedan presentarse como candidatos. Incluso, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, afirmó que están "en vías de llegar a un acuerdo político".

Sin embargo, más allá de la bandera blanca, siguen lloviendo municiones. A los dichos de Cornejo sobre los intereses ocultos de los intendentes, el tunuyanino Martín Aveiro contestó con un tuit en el que le recuerda que le quedan pocos meses como gobernador.

Señor Gobernador @DifusionCornejo, la ira es un mal consejero.

Deje de lado su bronca y aproveche los pocos meses que quedan de gobierno para hacer cosas concretas por Mendoza. — Martín Aveiro (@MartinAveiro) 21 de marzo de 2019

Aunque Cornejo afirma que le da luz verde a los intendentes del PJ para que se presenten a los comicios y que dejará de apretar el acelerador para que la Corte resuelva la constitucionalidad de la enmienda del artículo 198 de la Constitución antes de las primarias del 28 de abril, sigue criticando la actitud de los jefes comunales.

"Quiero que quede como herencia de este gobierno impedir la reelección indefinida de los intendentes. El intendente de Lavalle asumió en 2001 y -si es reelecto- gobernará 22 años. ¿No hay otra persona con capacidad para ser intendente en Lavalle? Por su puesto que si, y en el propio partido de Righi", aseveró Cornejo.

"Vamos a facilitar que se presenten. Ellos dicen que mi decreto es ilegal. Si es así, que lo diga la Corte. Pero si la Corte dice que es constitucional, lo que va a quedar de manifiesto es que están empecinados en ser reelectos y dan la vida por ello", agregó el mandatario.

Por último, subrayó que "la perpetuación en el poder no es buena para los ciudadanos". "Vulgarmente más de uno dicen que si los vota el pueblo es legítimo. El punto es que la reelección indefinida ha generado que no haya alternancia y los ciudadanos se acostumbren a ciertas circunstancias", manifestó. En este sentido, dijo que "el ciudadano clásico está más bien desinformado y pensando más bien en su día a día" y que por eso "el intendente tiene infinitamente más posibilidades de ser reelecto que los que compiten con el".

"Por ello es tan importante para la democracia la alternancia. Porque obliga al que está gestionando a esforzarse más y al opositor a hacer mejores propuestas. Y el que gana es el ciudadano", sostuvo. "Ellos cuatro, ya que se mueren por eso, se podrán presentar para quedar satisfechos en su interés particular individual -si la ciudadanía los vuelve a votar-. Pero no para la próxima elección", concluyó.