Cornejo 2026: obras, 27 proyectos mineros y cambios en dos áreas clave

El Gobierno de Alfredo Cornejo ya tiene las tareas programadas para el 2026 . El próximo año estará marcado por la finalización del plan de obras iniciado en este 2025, la ejecución del resto de los fondos del resarcimiento por la promoción Industrial y una serie de reformas para algunas áreas.

Habrá cambios en salud, vinculados a la salud mental y al uso de celulares, que también abarcará a Educación. Además, se concretará la etapa exploratoria de 27 proyectos mineros en Malargüe.

Uno de los puntos centrales del 2026 será terminar el plan de obras lanzado en 2025. La agenda incluye infraestructura vial, edificios escolares, ampliaciones hospitalarias y obras de saneamiento en distintos departamentos. El Gobierno buscará que el próximo año sea de ejecución de esta infraestructura.

A la vez, el Ejecutivo apunta a terminar de distribuir los fondos correspondientes al resarcimiento por la Promoción Industrial, un reclamo que la provincia sostuvo durante décadas por el impacto negativo que tuvo ese régimen en la competitividad local. Ya repartió el 70% del dinero traducido en infraestructura entre las distintas comunas.

El Gobierno provincial destinó principalmente a obra pública, desarrollo productivo y compensaciones territoriales. La prioridad oficial es que el resarcimiento no quede como un ingreso excepcional, sino que se traduzca en inversiones concretas que mejoren la actividad económica.

Cambios en dos áreas

En Salud, la agenda la conduce el ministro Rodolfo Montero, que en 2026 apuntará a continuar con el Plan de Salud 2024-2030, la estrategia que unifica y reorganiza los servicios en todo el sistema provincial. El próximo año será clave para consolidar las redes asistenciales, ordenar derivaciones, terminar la digitalización de procesos y estabilizar la estructura de atención primaria.

Pero el capítulo más sensible será el de salud mental. Allí vendrán cambios normativos, ajustes en los dispositivos y un rediseño del abordaje territorial, con foco en atención temprana, trabajo interdisciplinario y reducción de internaciones prolongadas. Será una de las reformas más relevantes del año.

La regulación del uso de celulares —una política que toca tanto a Salud como a Educación— tendrá definición en 2026. El ministro Tadeo García Zalazar trabaja en un esquema que combine restricción, uso pedagógico y criterios institucionales comunes, para evitar la dispersión que hoy existe entre escuelas.

Además, se ejecutará la prueba piloto del plan para modificar la escuela secundaria, un cambio profundo que incluye organización curricular, cargas horarias y nuevos formatos de enseñanza. A esta política se suma la entrega e instalación de las islas tecnológicas, laboratorios equipados para prácticas en robótica, programación y tecnologías aplicadas, que forman parte de la estrategia para actualizar la formación de estudiantes y ya fueron distribuidas en su mayoría este año.

Los 27 proyectos mineros

En la misma fecha en que se aprobó el proyecto minero San Jorge, es decir el martes pasado en el Senado de la provincia, también se autorizó el avance de 27 proyectos exploratorios dentro del Distrito Minero Occidental, Malargüe 2. Se trata de iniciativas que recién comienzan su etapa inicial, pero que ya generan expectativas en la región.

Estas iniciativas fueron definidas tras un proceso que incluyó una audiencia pública en Malargüe y la evaluación técnica de organismos especializados. Las DIAs contemplan planes de manejo específicos para las zonas altas y un seguimiento ambiental estricto.

Al estar en fase de exploración, no implican actividad extractiva inmediata, pero sí movimiento de personal, estudios de impacto, presencia de empresas y tareas logísticas que prometen activar la economía local. El Gobierno apuesta a que en 2026 se continúe una nueva etapa en la política minera provincial.

Otros cambios: de la tecnología al capital humano en Seguridad

Después de un 2025 centrado en inversión tecnológica —sistemas, cámaras, software predictivo y modernización del equipamiento—, el Ministerio de Seguridad tendrá en 2026 un enfoque distinto: recursos humanos, un tópico que ha avanzado este año.

La lista incluye reorganización interna, capacitación, evaluaciones de desempeño, ajustes en despliegue territorial y un fortalecimiento del sistema de formación policial. El objetivo es que la tecnología incorporada este año funcione integrada a equipos estables y profesionalizados, para mejorar tiempos de respuesta, patrullaje y prevención.