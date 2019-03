Conte en #OtraManera: La oposición se juega por 33 proyectos

El peronismo, en modo chacal, si no huele sangre al menos presiente las heridas. Y se prepara para atacar. ¿La culpa siempre es del carroñero? ¿O la víctima no se cuidó, aun sabiendo que ellos siempre están buscando ganancia en la desgracia propia? Ahora buscan en el Congreso, con un marco institucional en donde el gobierno no cuenta con mayoría automática, entre otras cosas, por ejemplo, bajarle a la Casa Rosada sus decretos de necesidad y urgencia. Una movida similar ya la hicieron el año pasado la oposición para tratar una batería de proyectos relacionados con el tema tarifario. Finalmente lograron aprobar un proyecto que terminó siendo vetado por el presidente Mauricio Macri.

Algunos indicios:

- Fracasó el intento del oficialismo por llevar al recinto el proyecto contra las barras bravas y entonces el macrismo y sus aliados pidieron avanzar en el debate, poniendo a los peronistas del lado de los barrabravas.

- La respuesta fue pedir una sesión especial para tratar no solo ese, sino 33 temas. Le piden a Emilio Monzó que la convoque para el jueves 4 de abril a las 11.30.

- El primer proyecto que quieren tratar es un proyecto presentado a propósito del fallo del martes de la Corte Suprema, para la exención del pago del impuesto a las Ganancias a jubilados y pensionados.

- También, otro que declara el estado de emergencia alimentaria y nutricional en todo el país por el término de un año.

- Un proyecto opositor quiere generar un fondo de creación de becas universitarias.

- También tienen listo uno de resolución pidiéndole al Poder Ejecutivo convocar a un Acuerdo Solidario Nacional para estabilizar los precios.

- La oposición quiere meter el 4 de abril una serie de proyectos para hablar fuerte y con repercusión de las tarifas. Por ejemplo, buscan declarar la emergencia tarifaria de servicios públicos en todo el país.

- Sobre tarifas, la oposición quiere tratar un proyecto que declararía la emergencia tarifaria por seis meses en todo el país.

- Uno de los 33 proyectos quiere dejar sin efecto los aumentos en gas, luz, agua potable y cloacas, retroactivo a enero de este año.

- Otro, busca otorgarle al Congreso la competencia para dar tratamiento al resultado de las audiencias públicas para definir aumentos de servicios.

- En pleno año electoral, también han metido un proyecto para crear el Boleto Escolar Gratuito y de tarifa reducida para estudiantes y docentes.

- También quieren declarar la emergencia pública por violencia de género en todo el país.

- Hay otro proyecto que modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando la licencia por violencia de género.

Van a conseguir quórum. Pero no van a poder aprobar ningún proyecto porque no conseguirán los dos tercios: circo.