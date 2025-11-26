"Contamos con un fuerte apoyo del gobierno paraguayo".

El presidente de la Comunidad Israelita de Paraguay Humberto Ismajovich destacó el apoyo y el acompañamiento en particular del presidente del país Santiago Peña en particular y de todo el gobierno en general para con el Estado de Israel. “Desde el fatídico 7 de octubre del 2023 cuando Israel recibió el ataque terrorista de Hamás y en el que el mundo empezó el crecimiento indiscriminado del antisemitismo, nosotros, en Paraguay, como comunidad no lo sentimos, ya que desde el día uno tuvimos todo el apoyo del presidente Santiago Peña Palacios y sus ministros”.

Gideon Sa'ar; el embajador de Israel en Paraguay Amit Mekel; el embajador de Paraguay en Israel ,; Alejandro Rubín Cymerman.; empresarios israelíes y paraguayos.

Humberto Ismajovich solicitó al Canciller israelí “que en todo lo que pueda Israel darle una mano a Paraguay, lo haga, ya que nuestro país demostró la verdadera amistad y lealtad en uno de los momentos más difíciles del Estado de Israel y del pueblo judío de la diáspora.

Cabe mencionar que La comunidad israelita de Paraguay es una comunidad estimada en aproximadamente 1.000 personas, con la mayoría residiendo en Asunción. Es una comunidad mayormente tradicional y sionista, representada por el Consejo Representativo Israelita de Paraguay (CRIP). La historia de la inmigración judía en el país comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX, con oleadas de personas de Europa, principalmente de Polonia, Ucrania y Alemania, que llegaron en busca de refugio y oportunidades.

El Presidente de la comunidad emitió este mensaje ante el canciller de Israel.

De su parte el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo Israelí, Alejandro Laufer valoró el gesto del Canciller de llegar a Paraguay con una misión comercial “porque demuestra el compromiso de Israel con nuestra relación bilateral y con las oportunidades que ambos países pueden crear juntos”.

“Nuestra Cámara nació con una misión clara, promover el intercambio comercial y cultural entre Paraguay e Israel. Este propósito guía nuestro trabajo”.

El diplomático recordó que “a lo largo de los años hemos impulsado encuentros empresariales, conversatorios, reuniones con autoridades y actividades que buscan acercar a visiones, necesidades y oportunidades. Seguiremos profundizando este trabajo con determinación y profesionalismo”. “Sabemos que el que el camino recién empieza y también sabemos que este es un momento ideal para dar pasos concretos”.

Reconoció que el comercio bilateral “aún es incipiente, pero la oportunidad es enorme. Por eso, queremos seguir trabajando de cerca con la embajada de Israel en Paraguay y la de Paraguay en Israel para fortalecer la articulación empresarial y cultural”.

“Los socios y directorios de directores de la CACOPI, estamos listos para acompañar este camino con responsabilidad y visión de largo plazo”.

Cabe acotar por último que La Cámara de Comercio Paraguayo Israelí fue creada en el año 2016, bajo la figura de Asociación sin fines de lucro, la cual nuclea a empresas paraguayas e israelíes, con el fin de promover, facilitar e incrementar el intercambio comercial, los flujos de inversión, promoción turística y las relaciones culturales entre ambos países.