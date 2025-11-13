Consejo Nacional del PRO: el rumbo partidario y la derrota electoral en Mendoza

El presidente de PRO Mendoza analizó la derrota, admite una crisis desde 2019 y proyecta el camino del partido a nivel nacional y local.

En el marco del Consejo Nacional del PRO realizado ayer en la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Pradines, presidente del partido en Mendoza, delineó los ejes del debate interno y realizó un balance de la performance electoral en diálogo con MDZ Radio. Pradines confirmó que el encuentro sirvió para dar continuidad a un debate fundamental: “hacia dónde va el PRO”. Subrayó la falta de una estrategia unificada a nivel país, evidenciada por el hecho de que “hubo acuerdos electorales distintos en las 24 provincias y eso no habla de una estrategia nacional”.

Una de las definiciones concretas surgidas del Consejo fue que “el PRO a nivel nacional va a integrar un bloque solo, no va a integrar un interbloque” en las cámaras de Diputados y Senadores. Sobre el rumbo futuro, afirmó: “empezó el debate con distintas posiciones, entendiendo las distintas provincias y arrancó una nueva etapa para el partido”.

Escuchá completa la entrevista en MDZ Radio: 13-11-2025 - MC - Gabriel Pradines - Pte Pro Mendoza - Consejo Nacional del PRO Análisis de la derrota electoral en Mendoza Al evaluar los pobres resultados del 26 de octubre en la provincia, Pradines fue contundente: “la elección fue claramente mala”. Atribuyó este resultado a un fenómeno nacional: “la elección del 26 de octubre fue extremadamente binaria… Y en eso habían dos representaciones políticas muy nítidas, y la ciudadanía se levantó ese día domingo y votó un lado, votó el otro, en todo el país”. Explicó que la elección se nacionalizó por completo, opacando las gestiones locales, y que los votos que en 2023 llevaron a la Unión Mendocina a obtener casi el 30% “se fueron muchos al PJ y otros muchos fueron hacia La Libertad Avanza, directamente”.

Consultado sobre si este análisis era simplista, defendió su postura: “No es simplista lo que estoy diciendo, sino es más complejo”, argumentando con casos como Jujuy, donde los resultados se invirtieron entre elecciones provinciales y nacionales.

Por otro lado, Pradines admitió fallas en la estrategia local: “La estrategia inicial era otra y terminó en esa manera”. Sobre la abrupta caída en la performance del partido, reconoció el impacto de la pérdida de Omar De Marchi, un candidato fuerte: “Claramente impactó, porque en el 2023 tenías un candidato extremadamente posicionado, y la gente terminó votando a quien conoce”.