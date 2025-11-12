Las causas del deterioro del Pro en Mendoza

¿Con qué cara va a ir Gabriel Pradines a ver a Mauricio Macri este miércoles?

¿Sabrá Macri que el PRO mendocino hoy está manejado por dos personas fuertemente ligadas al gobierno de Javier Milei?

El pasado lunes 3 de noviembre, Omar De Marchi volvió a reunir a su círculo más cercano en una cena que originalmente iba a realizarse en la casa de Álvaro Martínez. ¿No quedaba raro hacer una reunión del PRO en la casa de un diputado nacional de La Libertad Avanza? Supongo que por eso cambiaron de lugar a último momento.

Pepe Micheli, entrevistado por MDZ Radio, fue claro: “el responsable de este caos es el presidente del partido”.

Y tiene razón.

Allasino y la no campaña:

Allasino y Pradines eran los dos miembros autorizados a firmar alianzas.

Recordemos que el poco talentoso, luego de días de rosca, no logró convencer a los gansos de nada y se terminó metiendo a último momento con Provincias Unidas.

Allasino ni participó de la campaña porque sabía que Provincias Unidas perdía por paliza.

Aun así, firmó la adhesión al frente, sabiendo que el resultado iba a ser un desastre.

El PRO, por negligencia de Pradines, se sometió a la suerte electoral de Jorge Difonso, que nada tiene que ver con las ideas del partido.

Aunque en realidad, en el PRO ya ni se habla de ideas.

Pradines y el juego demarchista

Pradines siempre fue de Marchi.

Gran especulador.

Vende al PRO para así en febrero conservar Luján. Aunque dudo que LLA quiera romper con CM y aliarse al PRO de cara a las elecciones departamentales de 2026.

Suena el nombre de Lula Ballsels Miró como candidata a concejal, aunque me gustaría creer que ella no se va a prestar para seguir haciéndole el juego a De Marchi.

La soberbia como bandera

¿Y Pradines cuándo renuncia?

La soberbia lo nubló.

Es cerrado, no escucha y lo incomoda el diálogo con quienes pensamos distinto y lo supimos ayudar bastante, acercándole dirigentes y facilitándole contactos.

Que no se haga el desentendido.

Ah… y los dirigentes que pretenden reconstruir con el destructor, son masoquistas?