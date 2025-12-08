Consejo de Mayo: última cita del año y un informe clave rumbo al Congreso

El Consejo de Mayo apura su síntesis final de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso, donde el Gobierno pretende tratar proyectos clave.

Por última vez en el año, el Consejo de Mayo volverá a reunirse el martes con el objetivo de afinar los detalles del informe final que enviarán al Congreso Nacional. El encuentro será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El órgano creado por el Gobierno para convertir en proyectos de ley los 10 puntos del Pacto de Mayo se reunirá mañana a las 13:30. Allí, se espera que definan la letra chica del formato con el que presentarán la síntesis final de sus debates, con la inclusión de las posturas de sectores que manifestaron su disidencia sobre temas clave.

Manuel Adorni 14/11/25 El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, será el anfitrión de la última reunión del Consejo de Mayo, con el foco en las iniciativas que se tratarán en las sesiones extraordinarias. Presidencia El Consejo de Mayo se reúne con la mira en las sesiones extraordinarias Con excepción de la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional, ítems 5 y 9, que quedarán para más adelante, la administración libertaria busca concretar la presentación de las conclusiones finales.

Así, con la oficialización de la convocatoria a sesiones extraordinarias, la Casa Rosada trabaja para aprobar durante el verano el Presupuesto 2026, las reformas laborales y del Código Penal, la Ley de Glaciares y la iniciativa que apuesta a “blindar” el equilibrio fiscal y prohibir leyes que generen déficit.

Sin embargo, desde la administración de Javier Milei descartan que lo tratado en el Consejo de Mayo sea un punto imprescindible para incluir en la prórroga veraniega de las sesiones.