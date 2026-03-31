Conflicto por San Rafael: Andrés Lombardi apuntó contra el poder de los Félix

El presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi, dialogó en MDZ Radio y centró su posición en la necesidad de encauzar institucionalmente el debate por la autonomía municipal y justificó la decisión de acudir a la Suprema Corte por el caso de San Rafael , al considerar que se avanzó sobre atribuciones provinciales.

“Hay que entenderlo en el marco de una deuda pendiente que tiene Mendoza”, planteó, y explicó que “esa autonomía municipal (…) nunca se pudo adecuar a la norma nacional” por las dificultades para reformar la Constitución provincial.

Lombardi cuestionó la convocatoria a convencionales constituyentes: “Se lo salteó con la convocatoria de elecciones convencionales constituyentes”, y sostuvo que “no se respetaron las mayorías necesarias para la convocatoria (…) que es de dos tercios y luego se aprobó con mayoría simple”.

31-03-2026 - LDH - ANDRÉS PETI LOMBARDI - PTE. DE LA HONORABLE CÀMARA DE DIP. - CONFLICTO AUTONOMIA DE SAN RAFAEL

También apuntó a irregularidades formales: “Nunca se publicó en el boletín oficial la convocatoria de elecciones”, y planteó el eje institucional del conflicto. “Mal podría un departamento dictarse su propia carta orgánica si no tiene un sustento en la constitución provincial”.

En ese contexto, justificó la vía judicial: “Es un conflicto de poderes (…) cuando un poder ve que otro poder se arroga facultades que están reservadas”, y afirmó que “han convocado para elegir (…) cuando eso (…) son materias que están reservadas para la provincia”.

Pero además, Lombardi vinculó el debate con la dinámica política de San Rafael: “No podría haber pasado que se pasaran entre los hermanos la intendencia en los últimos 22 o 23 años que están gobernando”, y agregó que eso ocurrió por no respetar “la identidad de nuestra constitución provincial”.

“Autonomía sí, pero con límites claros”

El dirigente radical insistió en que el oficialismo no rechaza la autonomía municipal, pero busca encuadrarla. “Estamos a favor de la autonomía municipal”, aseguró, aunque advirtió que debe hacerse “con un sustento jurídico firme que no sean objeto de después de declarar las inconstitucionales”.

En esa línea, anticipó el envío de un proyecto de reforma: “Con un artículo pretendemos avanzar en esas autonomías municipales y que tengamos criterios similares (…) para los 18 departamentos”.

Andrés Lombardi también marcó límites concretos: “No podemos permitir (…) una carta orgánica municipal que le permita la reelección indefinida a los intendentes”, y subrayó que esas normas deben “estar enmarcada en lo que determina la constitución provincial”.

Además, advirtió: “Eso sería violentar las instituciones, eso no se puede hacer”, y concluyó que el objetivo es fijar reglas comunes: “Va a ser el marco en el cual los distintos departamentos (…) van a tener seguridad jurídica”.