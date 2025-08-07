Confirman el procesamiento de Vanina Biasi por dichos antisemitas

La Cámara Federal Porteña ratificó la decisión el juez Daniel Rafecas, que determinó que la diputada violó la ley antidiscriminatoria por comparar al Estado de Israel con el régimen nazi.

La Sala I de la Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento de la Diputada Nacional del Frente De Izquierda de los Trabajadores, Vanina Biasi, quien, a través de su cuenta en “X” publicó al menos 8 mensajes con contenido antisemita.

Para los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, hubo una extralimitación de la garantía de la libertad de expresión por parte de la legisladora. Por otra parte, los jueces del tribunal de alzada también convalidaron el embargo en su contra de 10 millones de pesos ordenado por el juez Daniel Rafecas.

La investigación se originó a partir de una denuncia del fiscal Carlos Stornelli, en la que se señalaron ocho publicaciones realizadas por Biasi entre noviembre de 2023 y enero de 2024, en medio del conflicto en la Franja de Gaza. En sus mensajes, la diputada empleó frases como “el Estado sionista es nazi ”, “sionismo es genocidio” y “los nazis sionistas necesitan destruir la ayuda humanitaria”, entre otras.

De esta manera, la decisión de la cámara deja a Biasi cerca del juicio oral.