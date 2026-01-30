Confirman el nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos en febrero y se espera otro encuentro con Donald Trump

A pocos días de su regreso del Foro Económico de Davos, el Gobierno confirma un nuevo viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos , en lo que significará un nuevo encuentro con su par norteamericano Donald Trump .

Fuentes oficiales señalaron a MDZ que el mandatario argentino asistirá el 10 de febrero a en Mar-a-Lago , la residencia del líder republicano en Florida. Se trata de una invitación que recibió el jefe de Estado para concurrir a la Hispanic Prosperity Gala 2026 , promovida por la plataforma Latino Wall Street.

Si bien crece la expectativa oficial por ese nuevo cruce entre Milei y Trump, en Casa Rosada no confirman que se trate de una reunión bilateral formal . Podría enmarcarse en una foto informal o protocolar, con una charla distendida, tal como ocurrió en otros eventos que compartieron.

Sin embargo, hay un reciente antecedente negativo en ese lugar. El año pasado, Javier y Karina Milei concurrieron a una gala en la cual esperaban verse con el líder republicano y ese momento no sucedió, en lo que terminó en múltiples críticas por el motivo y el costo del viaje oficial. Fue uno de los detonantes de la salida de Gerardo Werthein como canciller, debido a que no estaba del todo aceitado el vínculo con la Casa Blanca y no había la misma sintonía fina que hay ahora.

El último entre ambos ocurrió hace pocos días, en Suiza. Allí, Trump invitó al argentino al lanzamiento del Consejo de Paz , una flamante entidad global que cuenta con el apoyo de solo algunos países.

Como temas pendientes entre ambos países se destaca la puesta en marcha del acuerdo comercial entre ambos países y las gestiones que el Gobierno repite para que la Casa Blanca interceda con el régimen chavista para liberar a los argentinos presos en Venezuela, tratativas sin éxito hasta el momento.

En las últimas horas trascendió en medios norteamericanos que Trump le pidió a Milei que reciba a inmigrantes deportados desde Estados Unidos, planteo que en el Ejecutivo no descartan de plano.

El próximo viaje de Milei a Estados Unidos será en marzo, puntualmente en Nueva York con motivo del “Argentina week”, un evento que tendrá a cientos de empresarios argentinos que buscarán incentivar las inversiones extranjeras en el país.