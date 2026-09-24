¿Condenada? Qué pasará con la banca de Janina Ortiz y quién asumiría en Diputados

La Cámara de Diputados de Mendoza sigue de cerca la causa judicial que atraviesa Janina Ortiz , exfuncionaria de Las Heras y que desde el 27 de marzo del 2024 permanece suspendida de su cargo como diputada provincial por la ya extinta La Unión Mendocina hasta que la Justicia "resuelva su situación".

La fuerte novedad es que la legisladora lasherina presentó, junto a su pareja Daniel Orozco, exintendente de Las Heras y también imputado, un pedido de juicio abreviado en la causa por corrupción en la contratación a través del desvío de fondos a una cooperativa.

Esto significa que se declararía culpable de los cargos que pesan sobre ella, a cambio de una mejor condena, que sería en este caso en suspenso, si es que hay acuerdo con la fiscalía.

Esto implicará -si finalmente se concreta- que de manera casi automática se activarán los procesos para la remoción de Ortiz en la Cámara de Diputados, con un caso que ha sido paradigmático en la Casa de las Leyes, ya que estuvo solamente 110 días al frente de su banca (asumió formalmente el 9 de diciembre del 2023 y fue suspendida el 27 de marzo del 2024), y a la fecha lleva suspendida 911 días.

Desde la Cámara de Diputados hablan de activar nuevamente el artículo 91 de la Constitución Provincial , que fue el mismo que se utilizó para la suspensión en su momento.

Janina Ortiz, el día que asumió a su banca en Diputados. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El mismo establece "cada Cámara hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones".

De esta forma, en caso que sea condenada Ortiz, podrán plantear en la Cámara Baja la remoción por indignidad y/o inhabilidad moral con los dos tercios de los votos, que se sobreentiende que se conseguirán sin esfuerzo, ya que prácticamente la diputada suspendida no tiene apoyo político, ni siquiera de sus exaliados de LUM.

Sin embargo, en el oficialismo esperan que Janina Ortiz "presente su renuncie de forma personal", a sabiendas que ya se ha autodefinido como culpable en la causa.

"La sentencia debería incluir la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ella para cumplir la pena debería traer la renuncia", expresaron fuentes legislativas a MDZ Online.

El pedido de juicio abreviado presentado por Orozco y Ortiz ha tomado más color luego de las declaraciones que realizó este miércoles el gobernador Alfredo Cornejo, quien se mostró de acuerdo al mencionar que “si ellos mismos reconocen la culpabilidad, es un gran avance para el proceso judicial y para que un caso de falta de transparencia y corrupción quede aclarado y sancionado”.

Quién asumirá por Janina Ortiz

En aquella lista de La Unión Mendocina de las elecciones del 2023 del Primer Distrito, Janina Ortiz encabezó en el cargo de diputados provinciales, seguido por José Caviglia, expresidente del Partido Libertario que falleció el 1 de noviembre dle 2025.

Si se concreta su expulsión, finalmente deberá asumir María Belén Castillo, dirigente del PRO que sigue en el listado.

María Belén Castillo, exasesora de Álvaro Martínez en el Congreso Foto: Twitter

Castillo ya fue noticia en marzo pasado, cuando presentó un planteo formal ante la Cámara de Diputados para presionar y que resolvieran el caso de Janina Ortiz, con el objetivo de acceder a esa banca vacía, aunque su acción quedó sin efecto debido a que la Justicia aún no ha resuelto la situación judicial de Ortiz.

Actualmente, la dirigente del PRO es una de las vocales titulares del partido que lidera Gabriel Pradines.

En caso de asumir la banca a futuro, Castillo tendría mandato hasta diciembre del 2027.