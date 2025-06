Con un Gildo Insfrán vigilante, ciudadanos de Formosa denunciaron abusos ante Diputados de la Nación

Así lo narró la letrada formoseña: "Me ofrecía ser subsecretaria, concejal, diputada provincial o nacional, a cambio de intimidad. Me citaba a su oficina con la excusa de revisar expedientes complejos. Primero eran piropos: que las botas, que las piernas, que 'qué linda estaba'. Yo fingía demencia, me quedaba callada. Pero después vinieron las insinuaciones más directas".

Tarantini se desempeñó como directora del Registro de Personas Jurídicas y fue perseguida políticamente al empezar a denunciar públicamente estos hechos. Además, confesó ante los legisladores que también fue acosada por parte de otros funcionarios del oficialismo, aunque el mayor hostigamiento lo recibió de González.

Otra de los testigos que se presentó ante la comisión fue Daniela Aitana Medina Aguirre, cuya hija de 1 año y 9 meses falleció por mala praxis y abandono de persona tras ser picada por un alacrán. El sistema de salud, según dijo, la abandonó. La mujer asistió al Hospital Local de Naineck donde le inyectaron a la pequeña dexametasona (DEXA) vía intramuscular, que como consecuencia le produjo vómitos.

"Comenzó a desvanecerse, ponerse débil. Me aconsejaron llevarla a mi casa, pero pedí llevarla al hospital más cercano en la ambulancia. Me pidieron que fuera por mis propios medios; el de la ambulancia estaba sentado ahí, mirándome de reojo. Ese día llovía torrencialmente. Le dije a mi papá que la lleváramos al hospital, a mi hija le dolía la dosis que le habían puesto, estaba desesperada, él accedió y la llevamos al hospital", relató la madre.

Acudieron a la sala de urgencias del Hospital de Laguna Blanca por sus propios medios, donde es atendida por un doctor que decidió ponerle a la paciente un suero con dexametasona. Posteriormente, la dejó en observación durante 3 horas sin ningún enfermero.

"Una enfermera dijo que no debían inyectarle más esa medicación. Quedó en observación y nos dejaron solos, mi hija siguió vomitando. Cuando se quedaba sin suero teníamos que ir a pedir, tres veces se lo cambiaron. De repente, noté que a mi hija se le pusieron los labios morados, le faltaba el aire. Le hicieron placas, el doctor se desesperó y me dijo que la iban a llevar a Formosa, sin explicarme qué tenía. La placa nunca apareció", relató la mujer entre lágrimas.

"Me subí sola a la ambulancia, el doctor no nos quiso acompañar, y solo íbamos con la enfermera y el chofer. Ella me dijo: 'Tu hija está muy mal, tendría que venir entubada y el doctor no quiso'. Todo el camino me dijo eso. Entrando a Formosa se terminó el oxígeno. Mi hija dio vuelta los ojos, salió sangre de su boca y dejó de respirar. Yo le decía: 'Tranquila, todo va a estar bien'. Llegados al hospital pedía que por favor revisen a mi bebé, todavía su piel estaba caliente, pero me respondieron que había muerto", explicó Medina Aguirre.

Fue así como debieron volver en la ambulancia con el cadáver de la bebé, mientras la enfermera le aconsejaba denunciar lo ocurrido por mala praxis y abandono de persona. "Me tuvieron horas para hacer la denuncia y mi hija en la morgue. Me preguntaron por la placa, les dije que nunca me la dieron y no me creían. Pudieron haber hecho miles de cosas, ningún estudio le hicieron. Paso cada día pensando en eso. Ni el director de ningún hospital se acercó a mi. Estoy en un juicio, quiero justicia para que esto no le pase a nadie más; esta vez me tocó a mi, mañana no sabemos a quién. Duele mucho, uno tiene que vivir con eso el resto de su vida. No fui por capricho, fui a pedir ayuda y jamás pensé que se la iban a llevar", finaliza.

ciudadanos de Formosa denunciaron abusos ante la Cámara de Diputados Etelvino Romero, ciudadano de Formosa, denunció torturas y abuso policial que le ocasionó una discapacidad visual permanente. Gentileza

Por la mañana del 4 de mayo de 2023, cuatro jóvenes originarios, entre ellos Etelvino Romero, fueron detenidos arbitrariamente sin mediar explicación por agentes de la policía local en la orilla de la cañada en El Chorro, General E. Mosconi.

Los detenidos fueron sometidos a maltrato físico y psicológico durante el arresto como también en su traslado a la comisaría. Romero, quien brindó testimonio a la comisión presidida por Ajmechet, narró que fue separado del grupo e interrogado en la cocina de la comisaría, sometido a actos degradantes y tortura, cuyos gritos de auxilio fueron oídos por sus amigos.

Al salir del interrogatorio, presentaba hematomas en todo el cuerpo y sus ojos habían sido rociados con pimienta de cocina y alcohol, provocándole una discapacidad visual permanente. En base a lo que comentó, luego de esta situación le mostraron a los jóvenes algunos objetos sustraídos durante un robo, en un intento por incriminarlos sin pruebas.

Comisión de DD.HH. en Formosa: la vigilancia de Gildo Insfrán

Si bien ninguno de los diputados presentes en la comisión fue amenazado o presionado por el Ejecutivo formoseño, al visitar el lote 110 de la capital, notaron una camioneta del gobierno merodeando la zona. "Es para marcar la casa", aseguró uno de los que acompañó a la comitiva de diputados nacionales.

Luego, por la tarde, mientras la comisión estaba reunida descubrieron que uno de los oyentes, quien se había identificado como periodista, al indagarlo descubrieron que era un ministro de Insfrán. "Sacaba fotos a los participantes y a la gente”, según mencionaron.

También se hizo presente el defensor del pueblo de Formosa, un funcionario gildista, quien luego difundió un comunicado apuntando contra la diputada Ajmechet. Además, se negó a enviar las denuncias por violaciones de derechos humanos efectuadas dentro de la provincia hasta tanto finalicen las elecciones locales, que se llevarán adelante el domingo 29 de junio.

Se generó cierta incomodad por parte del kirchnerismo de que la Comisión viaje a Formosa en época electoral, entendiendo que el espacio vive momentos de tensión a lo largo del país, a raíz de la ratificación de la condena a la expresidente Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.

Ajmechet, en este sentido, había comentado a MDZ, antes de partir para la provincia, que diputados de Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación trataron de "bajarle la comisión de todas las formas posibles", a fin de que se imposibilite su viaje a Formosa. En un comunicado al presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguran que su convocatoria es "arbitraria y unilateral".

Sabrina Ajmechet en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados Sabrina Ajmechet en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Foto: Honorable Cámara de Diputados

"Entra en fragante contradicción con el Reglamento que regula nuestro funcionamiento, ya que en su Artículo 106 indica con claridad que las reuniones de las distintas comisiones que integran nuestro órgano legislativo deben realizarse como regla en las dependencias de la Cámara. Dicho artículo establece que sólo frente a 'circunstancias especiales' las reuniones podrán realizarse en otro lugar y que ello debe basarse en la consideración de la conveniencia respecto a los fines perseguidos por la comisión", manifiesta el comunicado. De todos modos, no se le dio lugar al pedido kirchnerista.