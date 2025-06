Gabriela Neme y su apuesta electoral en Formosa: "El régimen de Gildo Insfrán está por caer"

- Quería hablar sobre el cierre de listas en Formosa. ¿Cómo está compuesta tu candidatura? ¿A qué estás apuntando? Porque son varias las elecciones que se van a desarrollar en un mismo día. - En Formosa, para mí, la principal candidatura es estar en la fórmula de candidata a constituyente, creo que es la gran batalla que tenemos este año, frenar este intento de Insfrán de burlar el fallo de la Corte para seguir perpetuándose en el poder y otras materias que él intenta regular, como son las redes sociales para lograr realmente la censura. Lo único que Insfrán no puede controlar en Formosa son las redes sociales, la libre expresión de la gente. Él es sumamente poderoso con la suma del poder público, estamos seguro de que es una de las intenciones oscuras que tiene esta reforma, aparte del ataque que los pueblos originales presienten va a suceder respecto a los derechos de de estos pueblos. Formosa fue la primer provincia que legisló los derechos originarios allá por 1984. De hecho, la cuarta candidata que entra de nuestra lista es la presidente de la Federación Pilagá, es una de las etnias, tenemos cuatro, tres reconocidas y una no, que realmente está muy comprometida a dar esta lucha y y nosotros entendimos que tenía que ser una voz que se escuche en esta Asamblea Constituyente.

- La última reforma de la Constitución de Formosa se hizo hace 20 años más o menos, ¿qué tan necesaria es esta nueva reforma que está planteando Insfrán? - La reforma que planteaba era necesaria pero respecto a un solo artículo, el artículo 132, que es el que prevé la reelección indefinida de Insfrán y de todos los cargos. Después el resto tenemos una constitución muy moderna, pero que nunca se puso en funcionamiento, nunca fue operativa; por ejemplo, tenemos el Consejo Consultivo Económico y Social, nunca funcionó, o la Fiscalía de Transparencia. Nada que le impida a Insfrán en este uso desmedido del poder ha dado frutos. Toda reforma debe ser específica respecto a qué artículo se va a reformar y cuál es la intención. Acá es abierta, involucra todos. ¿Por qué involucra el artículo 1, que establece -al igual que Nación- cuál es nuestro sistema de gobierno, republicano, democrático y federal? ¿Hay una intención de independizarnos? Como Milei y su entorno dicen que hay que recortar la coparticipación, y nosotros creemos que es necesario, no de la noche a la mañana porque puede ser muy sangriento, pero hay que exigirle al Gobierno que produzca lo que consume, estamos en condiciones. Insfrán tiene mucho miedo ahora, cuando le saquen la coparticipación, que es lo único que él lo liga con Nación, ¿Qué va a hacer? No sabemos porque no hay certezas.

Insfrán está hace 40 años al frente de la gobernación como la vicegobernación, el PJ tiene mayoría parlamentaria, están las denuncias en su contra y el fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, no veo todavía que se haya intervenido en la Provincia, ¿qué crees que se necesita para que esto ocurra?

- Sí, por mucho menos se intervinieron otras provincias. Yo creo que hace falta voluntad política, y no sólo de la presidencia de la Nación, sino del resto de los gobernadores que tienen que dar su voto en el Congreso. Insfrán es el gran facilitador del país de muchos gobernadores, él pone un huevo en muchas canastas de la política, tiene esa protección y no quieren avanzar a pesar de saber que es lo peor que tiene la República Argentina, que Insfrán es la causa del empobrecimiento, que lleva adelante un modelo de persecución, empobrecimiento, abandono y un Estado que solamente funciona para privilegiar a ciertos acomodados del círculo rojo de Insfrán. Entonces creo que la voluntad política de peronistas, radicales, libertarios, eso falta. La diputada Sabrina Ajmechet ha venido, ha acompañado, está muy involucrada y ahora vuelve el 12 de junio.

- Con la comisión de Derechos Humanos, sí.

- Ella cuando estuvo, cuando vio que desde el bajar del avión ya la perseguían, me dijo: 'Pensé que había una cuota de exageración de lo que contaban'. Hoy en algunas de sus intervenciones públicas habla ya de la necesidad de intervenir Formosa. Es importante que el país hable de Formosa, cómo nos cuesta sobrevivir a quienes decidimos no ser parte del modelo.

- Además de convencionales constituyentes, ¿qué se elige?

- Se eligen diputados provinciales y concejales. Estoy acompañando la convención constituyente, que va a durar dos meses, y también estoy en la renovación de la banca provincial encabezando lista.

- Entre oposiciones no hubo un consenso para ir todos juntos en una alianza contra el peronismo, ¿puede ser? Vi varias listas.

- Sí, pero eso nos tiene que alentar y no preocupar, porque solo son bancas legislativas, entonces está bueno que el electorado tenga más opciones. A veces se instala públicamente la idea de que si no vamos todos juntos contra Insfrán no se va a poder. Y yo creo que está bueno, sobre todo que Formosa tiene un sistema electoral que es la Ley de lemas, que mientras más listas tengas colectando votos es más fructífero el conteo posterior. Nosotros tenemos la suerte de ser la única lista sumamente plural, la encabeza un radical, sigo yo que vengo del peronismo disidente, un abogado del PRO, la presidenta de una comunidad originaria, tenemos comerciantes libertarios.

Embed - UNA JUEZA GARANTIZÓ LA IMPUNIDAD Y HOY ES MINISTRA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

- De los oficialistas yo había leído que estaba Blanca Denis y Edgar Pérez. Decía que estaban implicados en un escándalo de las narcocamionetas. ¿Qué es esta causa?

- Blanca Denis es parte del círculo rojo de Insfrán, esposa de Edgar Pérez, que hoy es el interventor del Instituto de Asistencia Social, también subsecretario de Defensa al Consumidor; muchos funcionarios tienen varias carteras bajo su responsabilidad. En 2013 o 2014, Blanca Denis era presidente del Consejo Deliberante, oficialista, y el sobrino es encontrado con 2 kilos de cocaína en la camioneta de Blanca Denis. Una jueza, en vez de haber investigado, garantizó la impunidad y hoy es ministra del Superior Tribunal de Justicia, o sea, fue premiada. Es una causa muy famosa y dolorosa porque donde se detecta la droga, se encontraba actuando el oficial Federico Romero. Era vecino de la mamá de Blanca Denis, le proponen no figurar en las actas como que encontró esa droga, pero a los pocos meses lo matan. Quieren hacer parecer que fue un operativo de persecución a contrabandistas o narcotraficantes. Después la mamá, con varios indicadores, empieza en investigar porque le entregan prendas con sangre. ¿Cómo, si se ahogó, tenía sangre? Empiezan a haber indicios donde claramente Federico no se ahogó, y la Justicia está garantizando la impunidad. Ordenaron archivar la causa, destruir las pruebas y la mamá está luchando hoy para llegar a la Corte Suprema. Atrás de Federico hay un sinnúmero de muertes de policías que se animan a investigar un poquito más, que aparecen accidentados o supuestamente suicidados.

- ¿Hoy qué es de Denis?

- Hoy es diputada provincial Blanca Denis. Como no la pueden poner en la lista titular, ya lo hicieron a hace 4 años, va de primer suplente, después Insfrán le obliga a renunciar a las titulares para que ella pueda estar en una banca prestada, porque la gente no la va a votar.

- Vos le has hecho varias denuncias a Insfrán. Una de las últimas que trascendió mucho, de la que sos querellante, es por malversación de fondos: usó fondos de la provincia para enviarlos al PJ local. ¿Cuál fue el último avance de la causa?

- Está tramitándose con requerimiento fiscal, donde nosotros iniciamos y abrimos la causa demostrando una transferencia de la cuenta del Banco de la Provincia a una cuenta del PJ en Capital Federal. En los primeros medios de informes que hace el fiscal, ya encontramos cuatro transferencias solo en un mes, así que es mucho más grave. Vamos a pedir que la investigación se amplíe para atrás y para adelante, porque realmente entendemos que muy anormal que el Estado provincial le envíe fondo a un partido político con el agravante que en la orden de pago lo pretenden hacer figurar como un una asociación sin fines de lucro. También están avanzando: la causa de la camioneta que la compró con fondos de salud también, la causa de los certificados truchos de discapacidad, la obra que se certificó y se pagó del Club Estudiante con plata de la Coparticipación, y que no habían hecho nada también, así que estamos muy esperanzados de que la Justicia pueda realmente traer este manto de esperanza. Una de las de las mayores necesidades que tiene el formoseño es el hambre de justicia.

- ¿No te da miedo con toda las causas, todas las denuncias que has hecho en contra del gobernador, que te amenacen, te persigan? ¿Algo de esto ha sucedido?

- Yo estuve dos veces presa, la policía me rompió un brazo, lo castigó a mi hijo, me pintaron la casa, panfletearon la provincia y pintaron paredes diciendo que yo soy asesina en épocas de pandemia. Tengo 35 causas penales en contra; ni que fuera, no sé, Pepita la Pistolera. Miedo no, preocupación quizás por mi familia, por mis hijos. Pero miedo no porque te paraliza y si vos estás paralizado, no podés dar esta batalla. Mi hijo mayor, Matías, es candidato a concejal, pero no por casta, es candidato porque viene dando esta batalla al lado mío, es un profesional que que podría emprender un camino mucho más tranquilo, pero decide dar esta batalla al lado mío y de todo un equipo. En Formosa, en estos 40 años de Insfrán, nadie se animó a llevarlo a Comodoro Py, quedó salpicado en la causa Vandenbroele, pero porque hubo otra denuncia de otro lado, no porque realmente gente de acá se animara a denunciarlo. Nosotros no solo los denunciamos, mostramos con pruebas que nos facilita la misma gente de Insfrán lo que damos a llamar la "Ruta del dinero G" y le ponemos el pecho. La batalla la daremos hasta que Dios quiera. Ojalá tengan la oportunidad de ver a mi provincia libre, de conocer mis nietos.

Embed - YO ESTUVE DOS VECES PRESA, LA POLICÍA ME ROMPIÓ UN BRAZO, LO CASTIGÓ A MI HIJO, ME PINTARON LA CASA, PANFLETEARON LA PROVINCIA Y PINTARON PAREDES DICIENDO QUE YO SOY ASESINA EN ÉPOCAS DE PANDEMIA

- ¿Crees que la situación de la provincia se va a poder revertir? ¿Ves cambios en comparación a hace 10, 15 años atrás?

- Cambios para peor hay. Por ejemplo, nosotros siempre tuvimos una justicia politizada, pero nunca como ahora. Ver las declaraciones del presidente del Superior Tribunal, pidiéndole perdón a Gildo porque no creía que le iba a hacer una obra o porque no fue un acto político, es realmente denigrante, te da impotencia. Aparte tampoco crece en educación, han sacado unos números que supuestamente el gobierno dice que Formosa tiene los mejores números de la prueba aprender. Es falso. Nosotros lo habíamos anunciado el año pasado cuando dijimos que que estaban preparando a los docentes para instruir a los alumnos cómo responder las pruebas para tener unos buenos indicadores. Todo en Formosa es relato. Los vecinos no tienen acceso a la salud, no tienen fuentes laborales, hoy un 65% de nuestros jóvenes que emigran en busca de un futuro. Tenemos los peores índices de pobreza, de nutrición infantil, de mortalidad infantil, de corrupción, de falta de transparencia.

- Cuando se dé esa oportunidad, ¿crees que se va a revertir, entonces?

- Sí, trabajamos para eso y no quiero perder las esperanzas. Mi papá vino en el año 70' de Mendoza, soñando que nos traía a la tierra más prometida, al paraíso, y que iba a ser la provincia más próspera del país, donde era la primera productora de banana, la segunda algodón, donde teníamos petróleo, donde teníamos la posibilidad de exportar todo al Paraguay, limitado solo por un río, que es una fortaleza que no la tiene ningún país, ninguna provincia, y hoy somos los peores. En nombre de mi papá, de lo que él me enseñó a luchar con convicciones y valores, quiero creer que vamos a poder despertar a cada ciudadano, de que esto no depende de que venga la intervención de Buenos Aires o de un Mesías, sino de que si hay compromiso y el pueblo se levanta, controla las urnas y dice basta, Insfrán no va a poder, como pasó en Venezuela, que si bien Nicolás Maduro continúa, el proceso de culminación del régimen de Maduro está terminando, y el de Insfrán también está terminando.

- ¿Está terminando su régimen?

- Sí, está terminando el régimen de Insfrán porque hoy el país está mirando, hay un interés del país en que esto se termine, así que yo no tengo dudas de que hoy, mañana o pasado cae el régimen de Insfrán.

Video: la entrevista en vivo a Gabriela Neme