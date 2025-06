Diputados viajan a Formosa ante casos de abusos de Derechos Humanos: "Le sacaremos la careta a Insfrán"

De este modo, advirtió. "Mañana vamos a sacarle la careta a Insfrán . Porque en el país que estamos construyendo, el autoritarismo ya no tiene lugar . Se les está terminando el privilegio de hacer política a costa de los que trabajan y respetan la ley. ¡Los formoseños no están solos! ".

La visita de la Comisión de Derechos Humanos tiene lugar a apenas unos días antes de las elecciones en Formosa, que se desarrollarán el domingo 29 de junio. En esta oportunidad, los ciudadanos deberán elegir 15 diputados provinciales titulares, 8 diputados provinciales suplentes, luego 30 convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución Provincial y concejales.

Comisión de Derechos Humanos: los focos en Formosa

Todo inicia en 2023, cuando se realizó una reunión especial para hablar del caso Formosa por las reiteradas denuncias de violaciones contra los derechos humanos durante la pandemia del Covid-19. En consecuencia, a principios de mayo de este año, se efectuó un nuevo encuentro con víctimas y sus familiares.

Entre las personas que brindaron testimonio estuvo Teresa Pereira, una vecina del barrio Lote 111, quien comentó que debido a la contaminación del agua, se contagió de rectitis ulcerosa: "De eso voy a morir, porque el ministerio de Salud me manda una cajita cada dos o tres meses”.

El diputado Carbajal junto a Ismael Ifrán, miembro de la comunidad wichi que denunció torturas por parte del Gobierno de Formosa. Foto: Honorable Cámara de Diputados El diputado Carbajal junto a Ismael Ifrán, miembro de la comunidad wichi que denunció torturas por parte del Gobierno de Formosa. Foto: Honorable Cámara de Diputados

Otra persona en hablar fue Ismael Ifrán, de la comunidad wichí, quien denunció que el 15 de mayo de 2022 fue detenido y torturado por efectivos de la policía formoseña: “Me torturaron de la peor manera, tanto física como psicológicamente. Me pegaron en las costillas, en la espalda, me doblaron los dedos, me apretaron las piernas y las partes íntimas”.

También habló ante la Comisión Florencia Gladys Villa, mamá del oficial Inspector Federico Romero, quien prestaba servicios en el departamento Drogas Peligrosas. “La policía mató a mi hijo. Así como hay policías con almas negras también hay buenos, no generalizo”, relató.

El kirchnerismo intentó hacer caer la Comisión de Derechos Humanos

Ajmechet, en este sentido, advirtió que diputados de Unión por la Patria trataron de "bajarle la comisión de todas las formas posibles" y que se imposibilite su viaje a Formosa. En un comunicado al presidente de la Cámara, Martín Menem, aseguran que su convocatoria es "arbitraria y unilateral".

"Entra en fragante contradicción con el Reglamento que regula nuestro funcionamiento, ya que en su Artículo 106 indica con claridad que las reuniones de las distintas comisiones que integran nuestro órgano legislativo deben realizarse como regla en las dependencias de la Cámara. Dicho artículo establece que sólo frente a 'circunstancias especiales' las reuniones podrán realizarse en otro lugar y que ello debe basarse en la consideración de la conveniencia respecto a los fines perseguidos por la comisión", manifiesta el comunicado.

Sabrina Ajmechet en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados Sabrina Ajmechet en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados. Foto: Honorable Cámara de Diputados

De todos modos, no se le dio lugar al pedido kirchnerista y la Comisión está en miras de iniciar su reunión informativa en Formosa, donde se seguirán tomando testimonios de ciudadanos víctimas del régimen.

Los cruces entre Sabrina Ajmechet y Gildo Insfrán

Uno de los últimos cruces que tuvieron Ajmechet e Insfrán fue tras la ratificación de la condena a Cristina Kirchner. El gobernador formoseño, ante el fallo de la Corte Suprema, denunció “proscripción” y "un nuevo intento de exterminar al peronismo".

La diputada del PRO cuestionó: "¿Proscripción? No, gobernador. A Cristina la condenaron tres veces porque se afanó todo. Acá no hay impunidad ni fueros que valgan: en una República, la Justicia manda. Y este jueves vamos a tu Formosa con la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a mostrar cómo manejás tu feudo. La libertad va a llegar, incluso a donde vos creés que no puede. Se les terminó la joda".

ajmechet cruzó a Insfrán.png Ajmechet cruzó a Insfrán. Captura de pantalla

Pero también hubo cruces entre el mandatario peronista con la libertaria Lilia Lemoine, quien estuvo visitando estas semanas la provincia. En todas estas oportunidades, denunció malas condiciones de vida de sus ciudadanos y corrupción en el manejo de fondos de la gestión local.

"Estoy yendo a Formosa porque nadie va, no hay democracia practicable, división de poderes. La democracia está en peligro allá", fue lo que mencionó días atrás la diputada a MDZ. Además, había manifestado: "También en el resto del país mientras pasan estas cosas, porque no es la única provincia feudal. Han acostumbrado a la gente a vivir así y ya no se dan cuenta".

A la vuelta no sólo cuestionó el mal estado de la Ruta 7 en dirección a Buenos Aires, sino también la cantidad de carteles ubicados en la vía pública con la imagen del gobernador formoseño.

Días posteriores a ello, en la localidad de Laguna Blanca, Insfrán otorgó un discurso en el que aprovechó para cruzar a la diputada de La Libertad Avanza: "Hace poco nos visitó una legisladora nacional, y estaba asombrada por los carteles que encontró con mi imagen. Ahora, yo le digo a esa diputada, ¿por qué no cuenta lo que dice esos carteles? Porque no sólo está la fotografía del gobernador, sino la política que lleva adelante por decisión del pueblo ese gobernador".