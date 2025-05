Ciudadanos de Formosa hablaron en el Congreso y denunciaron violaciones de derechos humanos

Mientras el Senado desarrolla una sesión caliente en su recinto, en el Anexo del Congreso de la Nación se llevó a cabo una reunión inusual este miércoles. Víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en Formosa hablaron ante la comisión de Derechos Humanos y Garantías, y prestaron testimonios.

La diputada del PRO, Sabrina Ajmechet, es quien preside la Comisión. Durante la reunión, explicó: “Es un encuentro que planifiqué desde que asumí la presidencia de la Comisión, porque nos comprometimos a relacionarnos con las violaciones de derechos humanos de forma plural, tanto partidaria políticamente como también temporalmente”.

Al respecto, afirmó que “Formosa es, sin lugar a dudas, el caso más paradigmático de autoritarismo hoy existente en Argentina”. Además, anticipó a MDZ que, si bien se van a realizar más encuentros como este, la idea es eventualmente llevar la Comisión de Derechos Humanos a la provincia gobernada por Gildo Insfrán para seguir recabando testimonios.

Sabrina Ajmechet es la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Garantías.

El abogado Armando Aquino Britos, otro de los presentes en la jornada de hoy, se refirió a la reelección indefinida del mandatario provincial como estándar de violación de los derechos humanos. “La Corte Interamericana ha reiterado en todos los fallos relevantes que los derechos políticos son derechos humanos. La reelección indefinida no es un derecho humano consagrado de tal manera, la limitación es absolutamente proporcional y razonable”, especificó.

“El peligro de las democracias no está en los golpes de Estado, está en el deterioro paulatino de la democracia por el socavamiento de las bases, con la permisividad de la sociedad que avala este tipo de comportamientos”, señaló el letrado.

El senador nacional Francisco Paoltroni, quien representa a Formosa, siempre ha sido crítico de la gestión de Insfrán. “Hoy estamos ante un nuevo desafió que es escribir la nueva Constitución provincial, que debe ser el desenlace final para impedir que Insfrán vuelva a ser la trampa y que se intervengan los tres poderes definitivamente y se reestablezca la República en la provincia de Formosa, porque hace muchos años dejó de ser parte de la República”, consideró durante la sesión en el Anexo.

Testimonios de víctimas formoseñas: "No nos dejen solos"

Teresa Pereira es una vecina del barrio Lote 111 de la jurisdicción, y una de las que prestó testimonio ante los diputados: “A consecuencia del agua que está contaminada me agarré la enfermedad rectitis ulcerosa; de eso voy a morir, porque el ministerio de Salud me manda una cajita cada dos o tres meses”.

“Yo hice huelga de hambre, un acampe y me enfrenté a Gildo Insfrán sin conocer a ningún político en Formosa porque no tenía donde vivir ni trabajo, lloraba por un techo. No venimos a pedir asistencialismo, pedimos recuperar nuestra dignidad; pedimos por favor intervengan Formosa, ayúdennos, estamos cansados”, añadió la ciudadana formoseña.

Posterior a sus palabras, fue el turno de Florencia Gladys Villa, mamá del oficial Inspector Federico Romero, quien prestaba servicios en el departamento Drogas Peligrosas. La misma relató cómo murió su hijo en 2016, a sus 30 años, durante un operativo antidrogas en el riacho Formosa.

Fuertes denuncias contra la gestión de Insfrán.

“La policía mató a mi hijo. Así como hay policías con almas negras también hay buenos, no generalizo”, sentenció esta madre, y remarcó: “No nos dejen solos a los formoseños, necesitamos una justicia independiente y justa”.

El doctor Gabriel Hernández fue concejal, diputado provincial, intendente de la capital provincial y, entre 2015 y 2019, estuvo al frente de Radio Nacional Formosa. Participó de la jornada de este miércoles y manifestó: "Por los micrófonos de las radios donde tuve la posibilidad de conducir programas periodísticos, allí hay un reclamo común que es que Formosa está aislada y que no hay una justicia independiente, que no les da garantías a los formoseños”.

Otra persona en hablar fue Ismael Ifrán, de la comunidad wichí, quien denunció que el 15 de mayo de 2022 fue detenido y torturado por efectivos de la policía formoseña. Ante los diputados de la Comisión, relató: “Me torturaron de la peor manera, tanto física como psicológicamente. Me pegaron en las costillas, en la espalda, me doblaron los dedos, me apretaron las piernas y las partes íntimas”.

Valentín Fleitas, chofer de ambulancia y empleado del sistema de salud de Clorinda, fue el último en narrar. Se refirió a hechos que tuvieron lugar en diciembre de 2023, cuando su hija Valentina enfermó y posteriormente falleció. Según dijo, acudió más de tres veces al hospital y no la querían recibir, la enviaban a su casa sin diagnóstico; más tarde, se descompensó y tuvieron que internarla. La mandaron en ambulancia a la Capital provincial, pero ahí tampoco le hicieron el tratamiento adecuado, por lo que perdió la vida.

Las denuncias contra Insfrán

El gobernador de la provincia presenta una serie de denuncias por irregularidades y por corrupción, entre ellas, hay varios pedidos de juicio político y de destitución. Esto se debe, principalmente, por su reelección indefinida, catalogada como tal por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien lanzó este fallo en diciembre del 2024.

Insfrán ostenta el poder hace 40 años, debido a que la actual Constitución formoseña no presenta límites en las reelecciones de los candidatos para el Poder Ejecutivo local. Sobre ello, el mandatario pretende realizar una nueva reforma constitucional y modificar este aspecto. Desde la oposición sospechan que se trata de una estrategia para poder postergarse, al menos, dos mandatos más.

A nivel nacional, Paoltroni no es el único que ha luchado contra el régimen de Insfrán, sino también, a modo de ejemplo, Fernando Carbajal, diputado de Democracia para Siempre. Y a nivel local, está la legisladora Gabriela Neme, quien ya ha efectuado una serie de denuncias contra el jefe de Gobierno de allí, de las cuales dos se encuentran en los Tribunales de Comodoro Py.

Una de las causas que hay contra Insfrán, y que tuvo avances recientemente, apunta al supuesto delito de malversación de fondos, que de hecho tiene a la diputada Neme como querellante. La misma lo acusó por el envío de más de 1.660 millones de pesos al Partido Justicialista local, en 5 órdenes de pago y bajo el concepto de Haberes.