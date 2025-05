“A María la mataron”: el angustiante relato del padre de la niña que encontraron muerta en Formosa

En las últimas horas, el padre de María Maidana, la niña de cinco años que encontraron muerta dentro de una bolsa arpillera, enterrada a unos 1200 metros de la casa, en la provincia de Formosa, rompió el silencio y apuntó contra la madre de la menor y su pareja.

En diálogo con los medios, José Luis Quintana reveló que María le tenía terror a su padrastro, quien se encuentra detenido por la muerte de la niña de cinco años. Cabe destacar que la madre de María también fue detenida por la muerte de su hija.

“Yo no puedo hablar de lo que no vi. No tenía contacto con esa casa. Pero cada vez me respondían menos, me borraban de todos lados, y eso me hizo ruido”, detalló José. Y agregó: “Una vecina vino a decirme que fue a tomar algo a la casa y que vio cómo María le tenía un terror al padrastro. Que él le dijo ‘andá, portate bien’, y la nena se asustó”.

A su vez, el padre de la joven que fue hallada muerta y enterrada en Formosa, apuntó contra la madre de María. “Yo le llamaba por teléfono y siempre tenía una excusa. Me decía que no estaba, me decía que se fue a la casa de algún pariente, pero yo sabía que estaba mintiendo”, indicó. Y sentenció: “Cuando la mamá se quebró dijo que a mi hija le dio un infarto o algo así, pero para mí, a María la mataron”.

La Justicia les denegó la excarcelación a los detenidos. Foto: NA

Por otro lado, la fiscal Natalia Tafetani, titular de la Fiscalía N° 4 de Formosa, quien está a cargo de la causa que investiga la muerte de la niña, reveló nuevos detalles sobre la situación legal de la madre de la menor y su pareja.

“Están privados de su libertad porque eran los encargados del cuidado de la menor y no denunciaron su desaparición”, indicó.

Y agregó: “Además, dieron distintas versiones sobre el paradero de María, intentando desviar la investigación”. Debido a esto, se les denegó la excarcelación.