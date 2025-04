“Solo les pedí que cuidaran mi hija”, el desgarrador dolor del papá de la nena que encontraron muerta en Formosa

El papá de María Maidana, la nena de 5 años que encontraron muerta dentro de una bolsa arpillera, enterrada a unos 1200 metros de la casa en la provincia de Formosa, rompió el silencio y expresó su dolor.

En primer lugar, el padre se mostró devastado y manifestó que no encuentra respuestas para entender lo que sucedió. “Lo único que les pedí siempre era que cuidaran a mi hija”, indicó. Y sentenció: “Si no la querían, no entiendo por qué no me llamaron y me dijeron”.

A su vez señaló que nunca se opuso a la nueva relación de su expareja. “Yo tengo 50 años, él era como un hijo para mí. Se crió conmigo”, mencionó el padre de María. Cabe destacar que tanto la madre de la nena y su pareja se encuentran detenidos por este hecho.

El aberrante caso de María Maidana en Formosa

El descubrimiento ocurrió el martes, en la zona de la Colonia Weitzel, cerca del río Bermejo, Formosa. María estaba desaparecida hace varios días. Según trascendió, fue la abuela de la joven quien denunció su desaparición. Ante la denuncia de la mujer de 47 años, la Policía se trasladó hasta la casa de la menor. Allí, la madre les indicó que su hija estaba con un pariente en El Colorado. Luego, la mujer cambió su versión y aseguró que, cinco días atrás, su hija se había caído al río Bermejo.

Aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la niña. Foto: X

Debido a las contradicciones, la mujer y su pareja, un hombre de 24 años, fueron detenidos. Tras varias horas de búsqueda, cerca de las 3 de la tarde, los efectivos encontraron una bolsa arpillera enterrada a 1200 metros de la casa donde vivía María. En su interior hallaron muerta a la niña.

Por un lado, los dos detenidos se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1 y 2. Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados de la autopsia al cuerpo de la niña.